Штрафы до 5 тысяч и реальный срок — как накажут за помехи скорой

В России заработал закон об ужесточении наказания за препятствование работе медиков

Фото: Максим Платонов

В России резко ужесточили наказание за создание помех в работе врачей — штрафы за препятствование медикам, в том числе непропуск кареты скорой помощи на дороге, выросли в 10 раз, до 5 тысяч рублей, а в случае смерти пациента, не добравшегося до больницы по вине упрямого автолюбителя, последнему может грозить и реальный срок. Если наказания необоснованно агрессивных соседей, не желающих впускать врачей в коммуналку, или нетрезвых родственников пострадавшего вызвали только положительный отклик у всех сторон, то с мерами для водителей все вышло не так гладко, ведь четкого понимания, как выстроить спасительный «коридор» и пропустить спецмашину с мигалками в условиях пробок, у российских водителей нет, как нет и прозрачной схемы фиксации нарушений. О том, насколько эта проблема актуальна для Казани и применима в условиях вальяжного казанского стиля вождения, «Реальное время» спросило у представителя медицины катастроф, юристов и бывалых автолюбителей.

Десятикратный рост штрафов и угроза «сесть» на 4 года

В России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск «скорой помощи» и воспрепятствование работе медиков. После нашумевших инцидентов с нападениями на врачей и случаев блокировки машин неотложки на дорогах группа депутатов, в числе которых вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, разработала ряд поправок.

В Кодексе об административных правонарушениях РФ появилась новая статья под номером 6.36 «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи», согласно которой штраф вырос с 500 рублей до минимум 4 тысяч рублей, максимально он может достигать 5 тысяч. Рублем будут наказаны и соседи пациента, если не пустят медиков в подъезд, и водители, не пропустившие карету скорой помощи на дороге. Автовладельцам помимо штрафа грозит теперь лишение прав сроком до года вместо прежних трех месяцев.

Если вышеназванные помехи обернутся тяжким вредом здоровью пациента, например, больной не сможет вовремя добраться до больницы в машине скорой из-за упрямого водителя и не получит необходимой помощи, для нарушителя наступит уже уголовная ответственность. Согласно статье 124.1 УК РФ, это может быть штраф до 80 тысяч рублей или даже ограничение свободы сроком до 3 лет. За гибель пациента нарушителя могут лишить свободы на 4 года.

За первый квартал 2019-го в Татарстане на медиков нападали шесть раз

— Это мера вынужденная, она возникла не на пустом месте, — подчеркнула в разговоре с «Реальным временем» руководитель Республиканского центра медицины катастроф, главный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РТ Марина Воронцова. — Проблемы и на дорогах возрастают, и при препятствовании оказания медицинской помощи растет число нападений на медиков, поэтому мера достаточно жесткая, но своевременная. Казань — не исключение, у нас тоже такие случаи бывают, причем год от года их количество увеличивается на два-три случая в год.

В основном создание препятствий в работе врачей и нападения на медиков — бич крупных городов, в сельских районах таких проблем практически не возникает, подчеркивает специалист. Все нападения на медиков, зафиксированные в Татарстане, случились в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Чистополе, причем, по словам Воронцовой, совершались преимущественно людьми в состоянии алкогольного опьянения — либо самими пациентами, либо их родственниками. За 2018 год было зафиксировано 13 подобных случаев, а только за первый квартал 2019-го — уже шесть.

— Подобные наказания будут в какой-то степени сдерживающей мерой: человек будет знать, что ему придется заплатить крупный штраф, а если вина человека в причинении тяжкого вреда здоровью или даже смерти будет доказана, может наступить и уголовная ответственность. Думаю, это будет останавливать людей, — выразила мнение Марина Воронцова.

«Наказание вполне адекватное, но вопрос в том, как у нас все это будет реализовано»

Не так оптимистично оценили изменения в законодательстве представители сообществ автомобилистов и автоюристы. Собеседники издания подчеркнули, что сама по себе мера позитивная и необходимая, однако в части, связанной с поведением на дорогах, смущает отсутствие понятных и четких критериев в определении вины водителя.

— То, что машины аварийных служб пропускать нужно, бесспорно, с этим согласен любой нормальный человек. Другое дело, что на дороге возникают различные ситуации: если автомобилист едет в крайнем левом ряду, сзади его нагоняет машина скорой помощи, а правый и соседние ряды заняты, например, пробка, сделать ничего невозможно. Слева — «встречка» и двойная сплошная, справа — поток машин, куда уходить? Автомобилисту придется нарушать другие правила, и он все равно будет наказан — в этом вопрос. Поэтому, я считаю, что закон сыроват, нужны более четкие описания правил, — выразил мнение глава татарстанского отделения Всероссийского общества автомобилистов Юрий Кулагин.

Специалист добавил, что необходимо прорабатывать вопрос того, кто именно будет фиксировать и определять нарушения — будут ли это камеры на машинах скорой помощи или другие средства фиксации. По словам Кулагина, на его памяти было множество случаев, когда водитель не мог уйти в сторону в час пик, высвободив пространство для кареты скорой помощи, но номер уже попал на видео камер фиксации, и ему пришлось оплачивать штраф.

С коллегой согласился и руководитель Казанской школы высшего водительского мастерства Олег Шатов, добавив, что в Казани сложилась не лучшая культура вождения, и если образовывается пробка, то «уходить» водителям зачастую просто некуда, занято все — и обочина, и часть встречной полосы.

— Наказание, я считаю, вполне адекватное и нормальное, но вопрос в том, как у нас все это будет реализовано, в частности, как будет реализован контроль за соблюдением нововведений. Как будут устанавливать, была ли физическая возможность у автолюбителя пропустить машину скорой помощи, будут ли устраивать какие-то облавы? Помню, когда сотрудники ГИБДД устраивали их, притом ехали с мигалками, но без сирен. А в правилах написано, что должен быть включен проблесковый маячок и специальный звуковой сигнал. Могут взять и подвести под это дело непропуск автомобиля с проблесковым маячком. Все это будет очень трудно доказать. Нужно прописать обязательно четкие и подробные правила со всеми нюансами и деталями, чтобы исключить возможность превышения полномочий должностными лицами, — настаивает Олег Шатов.

Подобное мнение в разговоре с «Реальным временем» выразил и московский автоюрист Владлен Копвиллем, заметив, что при отсутствии подробно описанных инструкций и правил нельзя доказать не только возможность автолюбителя уйти с пути скорой помощи, но и то, действительно ли по вине водителя пациенту не успели вовремя оказать медицинскую помощь.

«В Казани проблему скорой можно решить, просто освободив автобусную полосу от тех, кого на ней быть не должно»

Признал «хамский» стиль вождения казанцев и региональный представитель Федерации автовладельцев России по Татарстану Рамиль Хайруллин. По его словам, многие водители демонстрируют абсолютно наплевательское отношение к окружающим, в том числе и к каретам скорой помощи. В европейских странах эту проблему удалось решить за счет обучения водителей создавать «коридоры» даже на самых загруженных магистралях. Эта же мера могла бы помочь и в Казани, подчеркнул он, даже в утренние часы, «в самые пробки» на четырехполосном мосту «Миллениум», если две левых — уйдут влево, а две правых, соответственно, вправо, технически скорая сможет проехать. Однако переучивать придется слишком много людей, а для этого приема важна синхронность и дисциплина каждого в колонне, считает Хайруллин.

— Я думаю, что для скорой помощи в Казани есть другой выход: запросто можно было бы использовать выделенную для общественного транспорта полосу, с учетом того, что у нас она нарисована везде и много, где надо, и где не надо. Проблема только в том, что у нас и полоса вся забита теми же самыми автомобилями, не соблюдающими общие правила. В Казани проблему скорой можно решить, просто освободив автобусную полосу от тех, кого на ней быть не должно. В Москве, например, камеры на выделенные полосы стоят через каждые 50—100 метров, а у нас сейчас полоса общественного транспорта выполняет больше декоративную функцию. В первое время за этим следили, сейчас — почти нет, она стоит в пробках так же, как и все остальные полосы, а могла бы послужить и скорой помощи, и пожарным машинам, — резюмировал Рамиль Хайруллин.