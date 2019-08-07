Штрафы до 5 тысяч и реальный срок — как накажут за помехи скорой
В России заработал закон об ужесточении наказания за препятствование работе медиков
В России резко ужесточили наказание за создание помех в работе врачей — штрафы за препятствование медикам, в том числе непропуск кареты скорой помощи на дороге, выросли в 10 раз, до 5 тысяч рублей, а в случае смерти пациента, не добравшегося до больницы по вине упрямого автолюбителя, последнему может грозить и реальный срок. Если наказания необоснованно агрессивных соседей, не желающих впускать врачей в коммуналку, или нетрезвых родственников пострадавшего вызвали только положительный отклик у всех сторон, то с мерами для водителей все вышло не так гладко, ведь четкого понимания, как выстроить спасительный «коридор» и пропустить спецмашину с мигалками в условиях пробок, у российских водителей нет, как нет и прозрачной схемы фиксации нарушений. О том, насколько эта проблема актуальна для Казани и применима в условиях вальяжного казанского стиля вождения, «Реальное время» спросило у представителя медицины катастроф, юристов и бывалых автолюбителей.
Десятикратный рост штрафов и угроза «сесть» на 4 года
В России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск «скорой помощи» и воспрепятствование работе медиков. После нашумевших инцидентов с нападениями на врачей и случаев блокировки машин неотложки на дорогах группа депутатов, в числе которых вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, разработала ряд поправок.
В Кодексе об административных правонарушениях РФ появилась новая статья под номером 6.36 «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи», согласно которой штраф вырос с 500 рублей до минимум 4 тысяч рублей, максимально он может достигать 5 тысяч. Рублем будут наказаны и соседи пациента, если не пустят медиков в подъезд, и водители, не пропустившие карету скорой помощи на дороге. Автовладельцам помимо штрафа грозит теперь лишение прав сроком до года вместо прежних трех месяцев.
Если вышеназванные помехи обернутся тяжким вредом здоровью пациента, например, больной не сможет вовремя добраться до больницы в машине скорой из-за упрямого водителя и не получит необходимой помощи, для нарушителя наступит уже уголовная ответственность. Согласно статье 124.1 УК РФ, это может быть штраф до 80 тысяч рублей или даже ограничение свободы сроком до 3 лет. За гибель пациента нарушителя могут лишить свободы на 4 года.
За первый квартал 2019-го в Татарстане на медиков нападали шесть раз
В основном создание препятствий в работе врачей и нападения на медиков — бич крупных городов, в сельских районах таких проблем практически не возникает, подчеркивает специалист. Все нападения на медиков, зафиксированные в Татарстане, случились в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Чистополе, причем, по словам Воронцовой, совершались преимущественно людьми в состоянии алкогольного опьянения — либо самими пациентами, либо их родственниками. За 2018 год было зафиксировано 13 подобных случаев, а только за первый квартал 2019-го — уже шесть.
— Подобные наказания будут в какой-то степени сдерживающей мерой: человек будет знать, что ему придется заплатить крупный штраф, а если вина человека в причинении тяжкого вреда здоровью или даже смерти будет доказана, может наступить и уголовная ответственность. Думаю, это будет останавливать людей, — выразила мнение Марина Воронцова.
«Наказание вполне адекватное, но вопрос в том, как у нас все это будет реализовано»
Не так оптимистично оценили изменения в законодательстве представители сообществ автомобилистов и автоюристы. Собеседники издания подчеркнули, что сама по себе мера позитивная и необходимая, однако в части, связанной с поведением на дорогах, смущает отсутствие понятных и четких критериев в определении вины водителя.
Специалист добавил, что необходимо прорабатывать вопрос того, кто именно будет фиксировать и определять нарушения — будут ли это камеры на машинах скорой помощи или другие средства фиксации. По словам Кулагина, на его памяти было множество случаев, когда водитель не мог уйти в сторону в час пик, высвободив пространство для кареты скорой помощи, но номер уже попал на видео камер фиксации, и ему пришлось оплачивать штраф.
С коллегой согласился и руководитель Казанской школы высшего водительского мастерства Олег Шатов, добавив, что в Казани сложилась не лучшая культура вождения, и если образовывается пробка, то «уходить» водителям зачастую просто некуда, занято все — и обочина, и часть встречной полосы.
Подобное мнение в разговоре с «Реальным временем» выразил и московский автоюрист Владлен Копвиллем, заметив, что при отсутствии подробно описанных инструкций и правил нельзя доказать не только возможность автолюбителя уйти с пути скорой помощи, но и то, действительно ли по вине водителя пациенту не успели вовремя оказать медицинскую помощь.
«В Казани проблему скорой можно решить, просто освободив автобусную полосу от тех, кого на ней быть не должно»
Признал «хамский» стиль вождения казанцев и региональный представитель Федерации автовладельцев России по Татарстану Рамиль Хайруллин. По его словам, многие водители демонстрируют абсолютно наплевательское отношение к окружающим, в том числе и к каретам скорой помощи. В европейских странах эту проблему удалось решить за счет обучения водителей создавать «коридоры» даже на самых загруженных магистралях. Эта же мера могла бы помочь и в Казани, подчеркнул он, даже в утренние часы, «в самые пробки» на четырехполосном мосту «Миллениум», если две левых — уйдут влево, а две правых, соответственно, вправо, технически скорая сможет проехать. Однако переучивать придется слишком много людей, а для этого приема важна синхронность и дисциплина каждого в колонне, считает Хайруллин.
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