Казанский исполком объяснил, почему новому подрядчику дома №2 ЖК МЧС не передали компенсационный участок

Фото: Гуландам Фатхкуллиной

Исполнительный комитет города Казани рассказал, что застройщик, который должен приступить к достройке дома №2 ЖК МЧС, не сдал вовремя сметную документацию, поэтому работы на объекте не начинались.

«Документы не передавались на госэкспертизу в связи с неготовностью у инвестора сметной документации по объекту. ООО «Комосстрой Казань специализированный застройщик» совместно с Управлением капитального строительства и реконструкции Казани была проведена соответствующая работа, сейчас документы направлены на госэкспертизу», — говорится в ответе, полученном от пресс-службы Казгорисполкома. После того, как будет пройден данный этап, с подрядчиком заключат договор о передаче инвестиционного участка, и «Комосстрой Казань специализированный застройщик» заступит на объект.

Отметим, что дольщики второго дома ЖК МЧС разбили палаточный лагерь на стройплощадке. Корреспонденту «Реального времени», который побывал на месте, они рассказали, что по их информации, задержка с передачей документов на госэкспертизу была связана с нежеланием Управления капитального строительства и реконструкции Казани подписывать сметы, представленные подрядчиком. Они отмечают, что даже компенсационного участка не хватит на достройку блоков А и Б: если участок оценивается в 193 млн рублей, то по сметам нового подрядчика на достройку объекта необходимо 259 млн рублей.

Любопытно, что ранее дольщики второго дома ЖК МЧС сами собрали 40 млн рублей, которые должны были пойти на достройку: 12 млн рублей получил «Стройпрогресс», 27 млн рублей — «Атлант». Но из этой суммы «Атлант» отработал 19 млн рублей.

— Оставшуюся сумму он не отказывается возвращать, но и не возвращает, — поделился дольщик Леонид Фоминых.

Напомним, дольщикам второго дома была озвучена информация о том, что строительство объекта начнется в августе. Однако дольщики говорят, что не покинут платочный лагерь, пока подрядчик не заступит на объект.