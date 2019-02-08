За арестованного «сахарного генерала» заступилось Духовное управление мусульман

Шамиль Мингазов оставлен в СИЗО, не помогло ни вмешательство религиозных лидеров, ни ссылки на проект российско-китайского «народного» автобуса

«Я заинтересован скорее разобраться в этом непонятном для меня обвинении», — заявил сегодня Верховному суду Татарстана председатель совета директоров ООО «Кузбассавто» и экс-глава ОАО «Заинский сахар» Шамиль Мингазов. Защита просила его освобождения из СИЗО, обвинение — домашнего ареста, суд отказал обеим сторонам. За время посадки Мингазову предъявили обвинение в уводе 112 млн рублей и новых эпизодов в его деле не появилось. Подробнее — в материале «Реального времени».



Бизнесмена с московской регистрацией и квартирой в Казани временно прописали в СИЗО-1. Там он находится с 29 января по решению Ново-Савиновского райсуда Казани. 4 февраля Шамилю Мингазову предъявили обвинение по двум эпизодам дела, возбужденного по признакам растраты в особо крупном размере и коммерческого подкупа. По первому — с созданием и продажей на сторону в 2016 году неучтенных излишков сахара на 112,3 млн рублей, и второму — с передачей 50 тысяч рублей заму Мингазова за прикрытие хищения путем фальсификации документов по реализации сахара.

К уголовной ответственности привлекают того самого заместителя по коммерции, Сагидуллу Халиуллина, и начальника производства Валерия Уразайкина. По данным, полученным «Реальным временем» в «Агросиле», эти сотрудники в компании уже не работают. С ходатайством о мере пресечения для них Следком в суд не обращался. По данным источников «Реального времени», они подтверждают факт хищений на заводе и дают показания против бывшего гендиректора Мингазова.

Шамилю Мингазову предъявили обвинение по двум эпизодам дела, возбужденного по признакам растраты в особо крупном размере и коммерческого подкупа. По первому — с созданием и продажей на сторону в 2016 году неучтенных излишков сахара на 112,3 млн рублей. Фото agrosila-holding.ru

Арестованный: «Ведутся переговоры с «Роснано»

Сам арестованный свою позицию сегодня на заседании Верховного суда РТ обозначил скупо: «Я заинтересован как можно скорее разобраться в этом непонятном для меня обвинении». Большую часть своей речи он посвятил прошлым достижениям и своим масштабным бизнес-проектам. Вспомнил грамоту главы Минсельхозпрода РТ Марата Ахметова, серебряную медаль федерального сельхозведомства и достижения «Заинского сахара». А еще рассказал о производстве «народного» автобуса с Yutong, планах на электробусы с «Роснано» и утилизацию электробатарей.

— То, что сегодня произошло, — любой человек может оказаться в этой ситуации, — заявил Мингазов из камеры СИЗО по видео-конференц-связи с судом. — Когда я работал в «Заинском сахаре», наше предприятие поднялось на первые строчки среди 75 заводов. А по прибыли вышли за два года на общую сумму почти 1 млрд рублей… Поэтому я искренне хочу постараться в этой ситуации помочь следствию разобраться…

Бизнесмен заявил, что сейчас как председатель совета директоров компании «Кузбассавто» он занимается организацией ее продвижения в России. «Мы реанимировали бывшее предприятие Hyundai, где была сборка автобусов, совместно с Yutong — это китайская компания-производитель автобусов номер один в мире. Сегодня она представляет свой продукт как будущее по совместной сборке, как российский народный автобус», — сказал Мингазов. «Ведутся переговоры с «Роснано» о проекте по производству электробусов на территории РФ и об утилизации батарей, которые они будут со своей стороны предоставлять в наше использование», — добавил он. В администрации Кемеровской области Мингазова с деятельностью предприятия не связывают. По информации, которая официально представлена ими в СМИ, «ситуация, связанная с арестом Шамиля Мингазова, влияния на производственную деятельность завода «Кузбассавто» не имеет».

По словам арестованного, на открывшемся 25 декабря 2018 года предприятии в Кемерово уже работают 150 человек. Открывали его с участием представителей КНР и губернатора области Сергея Цивилева.

«Мы реанимировали бывшее предприятие Hyundai, где была сборка автобусов, совместно с Yutong», — сказал Мингазов. Фото avant-partner.ru

«Заинтересован, чтобы следствие обелило его честное имя»

Адвокаты арестованного пришли в суд с «реквизитом» — его почетными грамотами, наградами в пакетах. Попросили копии приобщить к материалам дела вместе с характеристиками с «Кузбассавто» и «Заинского сахара». Председательствующий судья высказал сомнения: «Подписей нет… Наклон [почерка] примерно один и тот же».

Еще защитники представили письмо с благодарностями Духовного управления мусульман Татарстана, которое, впрочем, оглашать на заседании не стали. Из пояснений защиты стало ясно — религиозным деятелям есть за что благодарить обвиняемого — в свое время он помогал строительству мечети в Заинске. Лично или деньгами АО — на заседании не уточняли. Также приобщили авиабилеты в Москву и обратно, которыми Мингазов не успел воспользоваться — задержали. На заседании райсуда упоминался лишь билет в одну сторону со ссылкой на то, что подозреваемый собирался скрыться. Тот сегодня настаивал — не собирался и не собирается скрываться, и просит смягчить меру пресечения.

Прокуратура изначально была против заключения этого фигуранта под стражу, поэтому и в Верховном суде РТ продолжила настаивать на домашнем аресте. Защита подготовилась — заручилась согласием тети Мингазова на его проживание под домашним арестом в ее квартире. Своя жилплощадь в Казани у арестованного тоже есть, однако иногда суды отказывают в прогулках, и продукты фигурантам приходится носить их адвокатам. Впрочем, оба защитника заявили — представление прокуратуры не поддерживают, настаивают на полном освобождении клиента из-под стражи.

Адвокат Эдуард Ахметов отметил — райсуд не дал никакой оценки обоснованности подозрений в адрес Мингазова, к тому же его обвиняют в преступлении в сфере экономики, а по таким делам арест предпринимателей недопустим. Ахметов подчеркнул — общественной опасности Мингазов не представляет, является публичным человеком, всегда на виду. Раньше периодически летал в Москву — ради ведения «большого количества переговоров, в том числе с высшими лицами государства».

Верховный суд РТ менять решение о посадке «сахарного генерала» не стал. Срок ареста истекает 27 марта. Фото Максима Платонова

Адвокат Рамиль Валиев раскритиковал решение райсуда как основанное на единственном доводе в пользу ареста — тяжести деяния. «Такая трактовка недопустима», — считает он, отмечая отсутствие иных оснований — доказательств того, что фигурант может скрыться, оказать давление, уничтожить доказательства. «Доказательства этого не представлялись и не обсуждались», — сообщил защитник. И добавил: факт отрицания вины не помеха следствию. «Он сам заинтересован, чтобы следствие в конце концов выяснило все обстоятельства дела и обелило его честное имя», — завершил свою речь Валиев. Однако Верховный суд РТ менять решение о посадке «сахарного генерала» не стал. Срок ареста истекает 27 марта.

Неожиданность для компании



Ранее потерпевшая сторона по данному делу, компания АО «Агросила», прокомментировала «Реальному времени» арест бывшего гендиректора «Заинского сахара»:

— Для компании явилась неожиданной выявленная схема хищения на заводе путем создания неучтенной продукции работниками ОАО «Заинский сахар» в сезон производства 2016—2017 годов», — сказал Азат Сагитов, начальник правового управления, по его словам, сумма ущерба, 112 млн руб., для компании является значительной. — В настоящее время в соответствие с действующим законодательством органами следствия ведется расследование уголовного дела, результатом которого будет полное и объективное рассмотрение всех обстоятельств дела.

В 2017 г. выручка сахарного завода «Агросилы» составила более 4,8 млрд рублей. Объем поставок на экспорт предприятие оценило в 128,6 млн рублей. «Заинский сахар» за сезон произвел более 170 тыс. тонн сахарного песка, 40,6 тыс. тонн патоки и 58,1 тыс. тонн жома гранулированного. Всего в 2017 году завод переработал 1,4 млн тонн сахарной свеклы, что почти на 500 тыс. тонн больше, чем в 2016 году. Для сравнения — годом ранее в Заинском районе собрали 466 тыс. тонн свеклы (урожайность — 451 ц/га).

Как рассказала в конце прошлого года в интервью «Реальному времени» гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова, в 2018 г. был «хороший результат по выращиванию сахарной свеклы», так что, скорее всего, по результатам работы сезона «Заинский сахар» покажет высокие показатели: «Будет выработано не менее 152 тысяч тонн сахарного песка с учетом того, что свеклы собрали более 1,2 млн тонн». Тем не менее это на 330 тысяч тонн меньше, чем за предыдущий год, в компании пояснили, что пошли на этот шаг сознательно, чтобы «ориентироваться на экономику».

«Заинский сахар» за сезон произвел более 170 тыс. тонн сахарного песка, 40,6 тыс. тонн патоки и 58,1 тыс. тонн жома гранулированного. Фото agrosila-holding.ru

Откуда у Мингазова деньги на инвестиции?

В сентябре 2018 г., то есть через полтора года после ухода с «Заинского сахара», Шамиль Мингазов появился на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в качестве председателя совета директоров ООО «ТЭСК» и ООО «Кузбассавто». Как и рассказал в суде Мингазов, в «Кузбассавто» он один из собственников, которые купили предприятие-банкрот и на его базе запустили новый проект. В него вложили кредитные средства, заем в 250 млн рублей оформили в Сбербанке.

Вместе с руководством Кузбасса Мингазов на форуме подписал соглашение с губернатором Еврейского автономного округа Александром Левинталем о создании в Кемерово завода по сборке китайских автобусов Yutong. Как бизнес-партнер проекта, оцененного в 1,55 млрд рублей, Мингазов вкладывал деньги в строительство этого производства на ООО «Кузбассавто». На территории ЕАО планировали разместить распределительный узел по транзиту и перегрузке комплектующих и запчастей техники Yutong. Именно эта площадка, по данным СМИ, стоила 1,15 млрд, остальные 40 млрд инвесторы собирались направить на создание нового производства на «Кузбассавто». По соглашению Мингазов должен был заняться только организацией сборки автобусов.

Тогда же на форуме стороны договорились о создании на территории Еврейской АО накопительной базы компании из Татарстана ООО «ТЭСК», где будут собирать комплектующие для газомоторных автобусов и отправлять на сборку в Кузбасс. Как объяснял тогда журналистам Мингазов, производство СИП-арматуры в промпарке ЕАО «будет эффективно и выгодно за счет сокращения затрат на доставку».

В итоге производство автобусов марки Yutong запустили под конец прошлого года в селе Драченино Ленинск-Кузнецкого района в Кемеровской области. Примечательно, что на той же площадке с 2010 г. собирали автобусы и грузовики корейской марки Hyundai, но в 2017 г. Мингазов выкупил производство под свой проект. Все это происходило в тот же период, когда он покинул «Заинский сахар» и когда в 2016—2017 годах на татарстанском предприятии не досчитались 112 млн рублей.

Производство автобусов марки Yutong запустили под конец прошлого года в селе Драченино Ленинск-Кузнецкого района в Кемеровской области. Фото ako.ru

Скромный бизнесмен

У экс-главы «Заинского сахара» в Татарстане есть две компании, в которых он выступает владельцем и совладельцем. Согласно данным базы «Спарк-Интерфакс», в единоличной собственности у него казанское ООО «Торгово-промышленная компания «Расат», зарегистрированное в 2002 году по адресу Беломорская, 300, пом.1. Руководит фирмой Гайфуллин Гумер Гусманович — директор и соучредитель еще ряда татарстанских организаций. Основной вид деятельности ТПК «Расат» — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал — 10 тыс. руб., чистая прибыль по итогам 2017 г. — 16,7 млн рублей, чистые активы — 25,6 млн.

Второе ООО — «Регавтоторг», зарегистрировано в 2015 г. в Богатых Сабах, на Заводской, 4, и принадлежит Мингазову на 95,5%, остальное — у Замалеева Нияза Рафаэлевича. Фирма специализируется на торговле прочими автотранспортными средствами. Директор — Нафиков Радмир Талгатович. Уставный капитал — 111 тыс. руб, убыток по итогам 2017 г. — 102 тыс. руб., чистые активы — 1 млн рублей.