АО Казметрострой

Общая информация

АО «Казметрострой» было образовано в форме муниципального унитарного предприятия (МУП) в 1997 году постановлением комитета по управлению коммунальным имуществом главы администрации города Казани для строительства метрополитена.

Ввод в строй пускового комплекса первой очереди метрополитена был осуществлен досрочно к празднованию тысячелетия города Казани 27 августа 2005 года.

В 2013 году введены в строй 3 станции второй очереди первой линии казанского метро и сданы две станции московского метро на Бутовской линии. В начале 2018 г. «Казметрострой» завершает работы по строительству последней станции первой линии Казанского метрополитена — «Дубравная».



Предприятие осуществляет широкий комплекс работ по строительству, вводу в эксплуатацию и сопровождению объектов различного назначения: тоннелей, метрополитенов, мостовых переходов, гидротехнических сооружений и объектов промышленно-гражданского строительства. За время существования предприятие стало эффективной, работающей с прибылью структурой, объединяющей несколько подразделений, включая завод железо-бетонных изделий.



15 ноября 2012 г. МУП преобразовано в акционерное общество.

АО «Казметрострой» имеет 4 тоннелепроходческих комплекса — Lovat RMP226SE «Сююмбике» (приобретен в 1999 году), 2 комплекса фирмы Wirth-NFM «Алтынчеч»(приобретен в 2004 году) и «Айсылу» (приобретен в 2009 году), «Ляйсан» производства Hitachi, пробретенный в 2012 году. Также имеется вертикальный проходческий щит для проходки стволов вертикальных шахт производства ООО «ТоннельСпецРемонт».

Парк автосамосвалов — 80 единиц, автобетоносмесителей — 25 единиц, 32 единицы кранового оборудования, в том числе автокраны КАТО — 50 тн. и Liebherr — 160 тн., 14 единиц экскаваторов, в том числе Hitachi — 5 единиц.

Генеральный директор — Рахимов Марат Мулахмедович

Председатель совета директоров — Нигматзянов Азат Робертович



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