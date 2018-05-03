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Рахимов Марат Мулахмедович

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Рахимов Марат Мулахмедович Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Генеральный директор ОАО «Казметрострой», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родился в с. Георгиевка Жарминского района Семипалатинской области Республики Казахстан. Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (1977 г.).

Трудовая деятельность:

1977 — 1980 гг. — служба в Вооруженных Силах СССР.
1980 — 1986 гг. — участник строительства Ташкентского метрополитена.
1986 — 1997 гг. — участник строительства Байкало — Амурской железнодорожной магистрали.
С 1997 г. — начальник ОАО «Казметрострой».
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва.

Член фракции «Единая Россия» в Казанской городской Думе. Является членом постоянной комиссии по образованию, культуре и национальным вопросам.

Победитель республиканского конкурса «Руководитель года — 2003».
Заслуженный строитель Российской Федерации (2014 г.).
Почетный гражданин г. Казани (2016 г.).

Награжден юбилейной медалью «60 лет Вооруженных Сил СССР», знаком «Почетный транспортный строитель», орденом «За заслуги в строительстве».

Женат, воспитывает сына.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420049, РТ, г. Казань, ул. Ипподромная, 17
  • Телефон: +7(843) 292-78-10, +7(843) 292-39-72
  • Email: kazmetrostroy@mail.ru

Дата последнего обновления: 03.05.2018

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