Вторая ветка казанского метро: конечная остановка за миллиард возле ИКЕА

В начале 2018 года недалеко от «Мега Казань» начнется рытье котлована под станцию подземки

«ИКЕА МОС» перетянула казанское метро на себя. Проектировщики второй линии подземки окончательно определились, куда «посадить» спорную станцию «Сахарова». Как стало известно «Реальному времени», ими выбрана площадка возле торгового центра «Мега Казань», что в 500 метрах от жилых массивов микрорайона Азино. И хотя разработка котлована возле ТЦ начнется будущей весной, строительство второй линии метро все равно остается под большим вопросом. Подробнее в материале «Реального времени».

Станцию «Сахарова» приблизят к ТЦ «Мега Казань»

На этой неделе разрешилась «территориальная» интрига вокруг маршрута трассировки второй линии казанского метро, которая проектируется на протяжении последних 4 лет, но так и остается лежать в недрах «Татинвестгражданпроекта» в незаконченном виде.

Одним из спорных моментов оставалось место дислокации будущей станции «Ул. Сахарова», которая должна замкнуть первый этап второй ветки (в него входят еще три станции — «Ул. Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «Ул. Ломжинская»). И если расположение первых трех не вызывало разногласий, то за «финальную» станцию первого пускового комплекса бились «до последнего патрона». Как стало известно «Реальному времени», окончательный выбор был сделан в пользу установки ее на свободной площади возле торгового центра «Мега Казань». «В первом квартале 2018 года планируется приступить к работам по подготовке стартового котлована на площадке возле IKEA», — сообщила пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Это означает, что от жителей густонаселенного микрорайона Азино, проживающих по улицам Сахарова, Бигичева, Глушко, она будет удалена как минимум на полкилометра. Более того, придется совершить несколько переходов через скоростную магистраль проспекта Победы, чтобы войти в метро, что трудно назвать доступным. Между тем в радиусе охвата от выбранной точки «посадки» будущей станции жилых массивов почти нет (не считая жилого комплекса «Победа»).

В 2014 году гендиректор ООО «ИКЕА МОС» Армин Микаэли обратился к Рустаму Минниханову с предложением протянуть метро к торговому центру «Мега Казань», обещая инвестиции в 1 млрд рублей в строительство. Фото prav.tatarstan.ru

Изначально проектировщики ТИГП предлагали разместить ее строго на заселенной стороне проспекта Победы. Как уже рассказывало «Реальное время», исходный вариант предполагал ее размещение в «треугольнике» пересечения улиц Фучика, Сахарова и Вагапова, что недалеко от церкви Александра Невского. В этом случае станция обладала бы пешей доступностью для жителей Азино, но располагалась бы на противоположной стороне от ТЦ «Мега Казань» и в удалении от него на 500—700 метров. Но, как известно, в середине 2014 года гендиректор ООО «ИКЕА МОС» Армин Микаэли, отвечающий за развитие торговой сети в России, обратился к президенту РТ Рустаму Минниханову с предложением протянуть ее торговому центру «Мега Казань», обещая инвестиции в 1 млрд рублей в строительство совмещенной станции. После этого проект строительства второй очереди верстался в двух вариантах: по плану «А», предусматривающему инвестиции шведского ретейлера, и по запасному варианту «Б», то есть без него. Судя по выбранному варианту, власти, похоже, рассчитывают на участие IKEA Group в финансировании проекта. В IKEA Group на запрос «Реального времени» ответили следующее: «Как мы и заявляли ранее, согласно протоколу о намерениях, мы готовы инвестировать в строительство станции метрополитена рядом с «Мега Казань» 1 миллиард рублей в соответствии со сроками реализации проекта. Вопрос интеграции торговых центров «Мега» в транспортную систему всегда был для нас важным, мы активно работаем над включением наших центров в систему городского транспорта, создавая комфортную среду для гостей «Меги» и жителей близлежащих районов». Также в компании пояснили, что точные сроки начала финансирования зависят от того, когда Казань выполнит проходку и приблизится к станции Сахарова.

«Если расстояние до станции больше, чем полкилометра, то чисто психологически не каждый человек решится их преодолевать. Тем более нужно переходить через надземный пешеходный переход, и снова через переход — это не совсем удобно. Он лучше пройдет 20 шагов и поедет на автобусе. Не каждый пожилой решится полкилометра шагать», — отмечают проектировщики, работавшие в ТИГП.



По мнению одного из авторов проекта строительства второй очереди, в прошлом руководителя группы проектировщиков ТИГП Сергея Глухих, месторасположение указывает на то, что крен в застройке города уйдет в эту сторону. Фото Димы Канеки (skyscrapercity.com)

«Ак Барс» построит дома раньше, чем придет метро

Выбор в пользу «ИКЕА МОС» — не только политическое, а скорее стратегическое решение для территориального развития Казани. По мнению одного из авторов проекта строительства второй очереди, в прошлом руководителя группы проектировщиков ТИГП Сергея Глухих, месторасположение указывает на то, что крен в застройке города уйдет в эту сторону. «С точки зрения перспективы на будущее выбор можно назвать правильным, — полагает он. — Четыре года назад, когда мы начинали работу, то проходили эту трассу пешком и убедились, что лучше всего «посадить» станцию рядом с людьми. Привязывать к метро к ТЦ «Мега Казань» мы полагали неверным, так как его покупатели приобретают чаще всего крупногабаритные товары, которые на метро не повезешь. Это все равно, что приехать в агропромпарк за мешками картофеля. Однозначно, что вы повезете их на автомобиле, а не потащите в метро».

«Но вторая линия метро — это все-таки перспективная вещь, — подчеркивает он. — За это время прилегающий к «Мега Казань» 21-й квартал все равно будет застраиваться. «Ак Барс Девелопмент», наверное, построит немало жилья и в будущем должно сложиться неплохо: появятся жилые дома, появятся люди и вытянут метро. Скорее всего, даже жилые районы появятся быстрее, чем метро», — шутит он. Кроме того, с точки зрения начала строительства здесь пустошь, поэтому разработать котлован не составит труда. А в треугольнике улиц возле церкви полно коммуникаций и обязательно будут проблемы.

Минстрой РТ: проектирование метро продолжается

Пока же «Казметрострой» завершает благоустройство возле последней станции первой линии метро «Дубравная». Ожидается, что в конце декабря первые лица республики примут участие в ее торжественном открытии. Но что будет дальше — неизвестно ни властям, ни главному строителю казанской подземки. По слухам, руководству «Казметростроя» якобы дали команду «сворачивать» строительные работы, так как дальнейшее проектирование второй очереди остановлено до лучших времен. Заметим, что вторая очередь казанского метро должна состоять из 10—11 станций, затраты на прокладку которых оцениваются 72—75 млрд рублей.

Пока же «Казметрострой» завершает благоустройство возле последней станции первой линии метро «Дубравная». Фото Димы Канеки (skyscrapercity.com)



Впрочем, в Минстрое РТ опровергли информацию о прекращении проектных работ. По сведениям пресс-службы, заключены государственные контракты на полный цикл проектных работ по первому комплексу второй линии с «Татинвестгражданпроектом» (на четыре станции: от «Фучика» до «Сахарова»). По сообщению пресс-службы, действуют контракты на проектно-изыскательные работы и разработку проекта планировки и межевания территории, на разработку проектной и рабочей документации «Вынос (защита) инженерных коммуникаций», на разработку проектно-сметной документации с наружными инженерными сетями до точки подключения. «В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ регулярно проводятся совещания по строительству метрополитена г. Казань в установленном порядке», — говорится в ответе Минстроя РТ. Правда, нет информации о том, финансируются ли данные госконтракты, и ничего не сказано о сроках завершения работ. Но зато понятно, что проектирование остановилось на первом этапе, то есть на станции «Сахарова», но не прошло госэкспертизы, не получило разрешение на строительство. «А без этих документов «Казметрострой» лопату поднимать не станет», — отмечают источники, знакомые с ситуацией вокруг метро.

Из рук в руки: кто пытался проектировать вторую линию казанского метро

Как стало известно «Реальному времени», за эти годы проектирование казанского метро претерпело множество пертурбаций. После банкротства «Казгражданпроекта», проектировавшего первую линию, его пыталась вести московская проектно-строительная компания «Мосинжпроект», выступающая генпроектировщиком московского метро. Но бросила в 2014 году, после чего группа была образована в структуре ТИГП. По слухам, в начале этого года ГИСУ, технический заказчик казанского метро, издало распоряжение о прекращении проектирования, после чего опытные специалисты, вышедшие из «Казгражданпроекта», покинули институт.

«На самом деле, проект планировки и межевания был давно готов, — рассказывают они. — Но из-за чехарды с финансированием работы делались наполовину». Инженерные сети для проекта планировки и межевания в директивном виде есть, но вот сколько надо выносить и на каких участках? Чтобы знать это, нужно иметь полную трассировку всех станций, так как вынос сетей производится локально вокруг каждого участка. Конкретных проектов еще никто не разработал. «И здесь были некоторые затыки: здесь проходит большой магистральный газопровод среднего и высокого давления, который нельзя отключать, от него зависит тепло всего города, — отмечают проектировщики. — С этим газопроводом до конца не разобрались. А если проект строительства первого этапа не прошел госэкспертизу, то без разрешения на строительство подземный перегон не будет прокладываться. Поэтому как будет строиться котлован — загадка».

«Дана команда начать строить вторую линию», — скупо сообщил гендиректор Марат Рахимов. Фото prav.tatarstan.ru



«Казметрострой»: какая следующая после «Дубравной»?

В неопределенном положении находится и сам «Казметрострой». В марте 2018 года им предстоит сдать станцию «Говорово» в Москве. До этого «Казметрострой» прокладывало тоннели на Бутовской линии метро: от станции «Старокачаловской» до станции «Битцевский парк», включая станцию «Лесопарковую». Общая стоимость работ — свыше на 20 млрд рублей. Но дальше — пока неизвестность. В его окружении рассказали, что компания рассчитывает на подряды в Ташкенте, но их нет.

Сам гендиректор «Казметростроя» стремится не терять лицо. «Дана команда начать строить вторую линию», — скупо сообщил гендиректор Марат Рахимов по телефону «Реальному времени». При этом он дал понять, что надеется на «хорошие, обеспеченные финансированием, предложения в других городах страны».

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