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Вторая ветка казанского метро: конечная остановка за миллиард возле ИКЕА

07:00, 20.12.2017 46

В начале 2018 года недалеко от «Мега Казань» начнется рытье котлована под станцию подземки

Вторая ветка казанского метро: конечная остановка за миллиард возле ИКЕА Фото: prav.tatarstan.ru

«ИКЕА МОС» перетянула казанское метро на себя. Проектировщики второй линии подземки окончательно определились, куда «посадить» спорную станцию «Сахарова». Как стало известно «Реальному времени», ими выбрана площадка возле торгового центра «Мега Казань», что в 500 метрах от жилых массивов микрорайона Азино. И хотя разработка котлована возле ТЦ начнется будущей весной, строительство второй линии метро все равно остается под большим вопросом. Подробнее в материале «Реального времени».

Станцию «Сахарова» приблизят к ТЦ «Мега Казань»

На этой неделе разрешилась «территориальная» интрига вокруг маршрута трассировки второй линии казанского метро, которая проектируется на протяжении последних 4 лет, но так и остается лежать в недрах «Татинвестгражданпроекта» в незаконченном виде.

Одним из спорных моментов оставалось место дислокации будущей станции «Ул. Сахарова», которая должна замкнуть первый этап второй ветки (в него входят еще три станции — «Ул. Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «Ул. Ломжинская»). И если расположение первых трех не вызывало разногласий, то за «финальную» станцию первого пускового комплекса бились «до последнего патрона». Как стало известно «Реальному времени», окончательный выбор был сделан в пользу установки ее на свободной площади возле торгового центра «Мега Казань». «В первом квартале 2018 года планируется приступить к работам по подготовке стартового котлована на площадке возле IKEA», — сообщила пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Это означает, что от жителей густонаселенного микрорайона Азино, проживающих по улицам Сахарова, Бигичева, Глушко, она будет удалена как минимум на полкилометра. Более того, придется совершить несколько переходов через скоростную магистраль проспекта Победы, чтобы войти в метро, что трудно назвать доступным. Между тем в радиусе охвата от выбранной точки «посадки» будущей станции жилых массивов почти нет (не считая жилого комплекса «Победа»).

В 2014 году гендиректор ООО «ИКЕА МОС» Армин Микаэли обратился к Рустаму Минниханову с предложением протянуть метро к торговому центру «Мега Казань», обещая инвестиции в 1 млрд рублей в строительство. Фото prav.tatarstan.ru

Изначально проектировщики ТИГП предлагали разместить ее строго на заселенной стороне проспекта Победы. Как уже рассказывало «Реальное время», исходный вариант предполагал ее размещение в «треугольнике» пересечения улиц Фучика, Сахарова и Вагапова, что недалеко от церкви Александра Невского. В этом случае станция обладала бы пешей доступностью для жителей Азино, но располагалась бы на противоположной стороне от ТЦ «Мега Казань» и в удалении от него на 500—700 метров. Но, как известно, в середине 2014 года гендиректор ООО «ИКЕА МОС» Армин Микаэли, отвечающий за развитие торговой сети в России, обратился к президенту РТ Рустаму Минниханову с предложением протянуть ее торговому центру «Мега Казань», обещая инвестиции в 1 млрд рублей в строительство совмещенной станции. После этого проект строительства второй очереди верстался в двух вариантах: по плану «А», предусматривающему инвестиции шведского ретейлера, и по запасному варианту «Б», то есть без него. Судя по выбранному варианту, власти, похоже, рассчитывают на участие IKEA Group в финансировании проекта. В IKEA Group на запрос «Реального времени» ответили следующее: «Как мы и заявляли ранее, согласно протоколу о намерениях, мы готовы инвестировать в строительство станции метрополитена рядом с «Мега Казань» 1 миллиард рублей в соответствии со сроками реализации проекта. Вопрос интеграции торговых центров «Мега» в транспортную систему всегда был для нас важным, мы активно работаем над включением наших центров в систему городского транспорта, создавая комфортную среду для гостей «Меги» и жителей близлежащих районов». Также в компании пояснили, что точные сроки начала финансирования зависят от того, когда Казань выполнит проходку и приблизится к станции Сахарова.

«Если расстояние до станции больше, чем полкилометра, то чисто психологически не каждый человек решится их преодолевать. Тем более нужно переходить через надземный пешеходный переход, и снова через переход — это не совсем удобно. Он лучше пройдет 20 шагов и поедет на автобусе. Не каждый пожилой решится полкилометра шагать», — отмечают проектировщики, работавшие в ТИГП.

По мнению одного из авторов проекта строительства второй очереди, в прошлом руководителя группы проектировщиков ТИГП Сергея Глухих, месторасположение указывает на то, что крен в застройке города уйдет в эту сторону. Фото Димы Канеки (skyscrapercity.com)

«Ак Барс» построит дома раньше, чем придет метро

Выбор в пользу «ИКЕА МОС» — не только политическое, а скорее стратегическое решение для территориального развития Казани. По мнению одного из авторов проекта строительства второй очереди, в прошлом руководителя группы проектировщиков ТИГП Сергея Глухих, месторасположение указывает на то, что крен в застройке города уйдет в эту сторону. «С точки зрения перспективы на будущее выбор можно назвать правильным, — полагает он. — Четыре года назад, когда мы начинали работу, то проходили эту трассу пешком и убедились, что лучше всего «посадить» станцию рядом с людьми. Привязывать к метро к ТЦ «Мега Казань» мы полагали неверным, так как его покупатели приобретают чаще всего крупногабаритные товары, которые на метро не повезешь. Это все равно, что приехать в агропромпарк за мешками картофеля. Однозначно, что вы повезете их на автомобиле, а не потащите в метро».

«Но вторая линия метро — это все-таки перспективная вещь, — подчеркивает он. — За это время прилегающий к «Мега Казань» 21-й квартал все равно будет застраиваться. «Ак Барс Девелопмент», наверное, построит немало жилья и в будущем должно сложиться неплохо: появятся жилые дома, появятся люди и вытянут метро. Скорее всего, даже жилые районы появятся быстрее, чем метро», — шутит он. Кроме того, с точки зрения начала строительства здесь пустошь, поэтому разработать котлован не составит труда. А в треугольнике улиц возле церкви полно коммуникаций и обязательно будут проблемы.

Минстрой РТ: проектирование метро продолжается

Пока же «Казметрострой» завершает благоустройство возле последней станции первой линии метро «Дубравная». Ожидается, что в конце декабря первые лица республики примут участие в ее торжественном открытии. Но что будет дальше — неизвестно ни властям, ни главному строителю казанской подземки. По слухам, руководству «Казметростроя» якобы дали команду «сворачивать» строительные работы, так как дальнейшее проектирование второй очереди остановлено до лучших времен. Заметим, что вторая очередь казанского метро должна состоять из 10—11 станций, затраты на прокладку которых оцениваются 72—75 млрд рублей.

Пока же «Казметрострой» завершает благоустройство возле последней станции первой линии метро «Дубравная». Фото Димы Канеки (skyscrapercity.com)

Впрочем, в Минстрое РТ опровергли информацию о прекращении проектных работ. По сведениям пресс-службы, заключены государственные контракты на полный цикл проектных работ по первому комплексу второй линии с «Татинвестгражданпроектом» (на четыре станции: от «Фучика» до «Сахарова»). По сообщению пресс-службы, действуют контракты на проектно-изыскательные работы и разработку проекта планировки и межевания территории, на разработку проектной и рабочей документации «Вынос (защита) инженерных коммуникаций», на разработку проектно-сметной документации с наружными инженерными сетями до точки подключения. «В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ регулярно проводятся совещания по строительству метрополитена г. Казань в установленном порядке», — говорится в ответе Минстроя РТ. Правда, нет информации о том, финансируются ли данные госконтракты, и ничего не сказано о сроках завершения работ. Но зато понятно, что проектирование остановилось на первом этапе, то есть на станции «Сахарова», но не прошло госэкспертизы, не получило разрешение на строительство. «А без этих документов «Казметрострой» лопату поднимать не станет», — отмечают источники, знакомые с ситуацией вокруг метро.

Из рук в руки: кто пытался проектировать вторую линию казанского метро

Как стало известно «Реальному времени», за эти годы проектирование казанского метро претерпело множество пертурбаций. После банкротства «Казгражданпроекта», проектировавшего первую линию, его пыталась вести московская проектно-строительная компания «Мосинжпроект», выступающая генпроектировщиком московского метро. Но бросила в 2014 году, после чего группа была образована в структуре ТИГП. По слухам, в начале этого года ГИСУ, технический заказчик казанского метро, издало распоряжение о прекращении проектирования, после чего опытные специалисты, вышедшие из «Казгражданпроекта», покинули институт.

«На самом деле, проект планировки и межевания был давно готов, — рассказывают они. — Но из-за чехарды с финансированием работы делались наполовину». Инженерные сети для проекта планировки и межевания в директивном виде есть, но вот сколько надо выносить и на каких участках? Чтобы знать это, нужно иметь полную трассировку всех станций, так как вынос сетей производится локально вокруг каждого участка. Конкретных проектов еще никто не разработал. «И здесь были некоторые затыки: здесь проходит большой магистральный газопровод среднего и высокого давления, который нельзя отключать, от него зависит тепло всего города, — отмечают проектировщики. — С этим газопроводом до конца не разобрались. А если проект строительства первого этапа не прошел госэкспертизу, то без разрешения на строительство подземный перегон не будет прокладываться. Поэтому как будет строиться котлован — загадка».

«Дана команда начать строить вторую линию», — скупо сообщил гендиректор Марат Рахимов. Фото prav.tatarstan.ru

«Казметрострой»: какая следующая после «Дубравной»?

В неопределенном положении находится и сам «Казметрострой». В марте 2018 года им предстоит сдать станцию «Говорово» в Москве. До этого «Казметрострой» прокладывало тоннели на Бутовской линии метро: от станции «Старокачаловской» до станции «Битцевский парк», включая станцию «Лесопарковую». Общая стоимость работ — свыше на 20 млрд рублей. Но дальше — пока неизвестность. В его окружении рассказали, что компания рассчитывает на подряды в Ташкенте, но их нет.

Сам гендиректор «Казметростроя» стремится не терять лицо. «Дана команда начать строить вторую линию», — скупо сообщил гендиректор Марат Рахимов по телефону «Реальному времени». При этом он дал понять, что надеется на «хорошие, обеспеченные финансированием, предложения в других городах страны».

ОПРОС
Луиза Игнатьева
БизнесТранспортОбщество
комментарии 46

комментарии

  • Анонимно 20 дек
    Станция должно быть где много народа живет. Зачем около Мегги ? Просто строять около Мегги потому что они дають миллиард. Почему то мне кажется все станции не правильно строили. Площадь Туеая мне не удобно до станции идти далеко . Проспект Победы какой то лабиринт. Очень тяжело там найти выход. Указателей нет.
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    Анонимно 20 дек
    город в хаоче - генплана нет, развитие точечное - а метро - это линия развития - приходит время двигаться в сторону аэропорта и думать по новым коммуникациям.... потом придет время и для Меги может быть или для "Ленты".... или для "Пятерочки" ( раз уж рассуждать нуждами риелтеров, а не стратегией развития Казани)
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    Анонимно 20 дек
    Мегга - это Компрессорный, а там еще не скоро строить будут..
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    Анонимно 20 дек
    это все уже два года известно, никто ничего еще не дал. и строить ничего не будут
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  • Анонимно 20 дек
    Это,конечно,глупость строить около Мегги..... Надо на 500 метров ниже.....Ближе к Вагаповой...... Там большой микрорайон......
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  • Анонимно 20 дек
    Ладно тупанули со станцией кремлевская... Во всем мире делают станции возле вокзалов, у нас же решили для красоты построить.
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  • Анонимно 20 дек
    а расстояние между ст. Проспект Победы и ст.Дубравная никого не смущает? те же 500 метров...))))
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    Анонимно 20 дек
    Смущает,и уже давно.... "Суконную слободу " построили около центрального офиса руководства " Метроэлектро.......",вместо того ,что бы сделать ее около Серого магазина,где огромный жилой район.....Да и станцию " Аметьево" можно было поставить на пересечение Даурской и Гвардейской.......
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    Анонимно 21 дек
    Аметьево в самом правильном месте расположилась, как раз где жилые дома и никому не мешает, а около самой станции множество учебных заведений и магазинов!
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  • Анонимно 20 дек
    Только у Меги!
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    Анонимно 20 дек
    за миллиард станцию у Меги не построят - им надо больше семи - Дубравная - пример.
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  • Анонимно 20 дек
    Строять не для людей.
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  • Анонимно 20 дек
    В Казани редко,что делают умно и продуманно.....Одна развязка около парка им.Горького чего стоит.....
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  • Анонимно 20 дек
    Зачем вообще строить супердорогой подземный дублёр трамвайной линии?...
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    Анонимно 20 дек
    Дублёр линии с проспекта Победы до Сахарова? Дальше трамвай не идёт что-ли? Ветка не будет дублировать трамвай
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    Анонимно 20 дек
    в Лондоне метро запустили в 1863 году - зачем в Казани метро?
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  • Анонимно 20 дек
    Захватите ул. ДУСЛЫК!!!
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  • Анонимно 20 дек
    Строить у Меги - самое верное решение. Если смотреть не на сиюминутную ситуацию, а на перспективу даже 3-5 лет, все пустыри вокруг Меги будут застроены жильем и другими ТЦ. И станция будет располагаться в ЦЕНТРЕ жилмассивов. Если построить подземный переход через пр. Победы, параллельно существующему надземному с другой стороны от моста Сахарова, то будет удобно подходить на станцию со стороны Вагапова, Бигичева и Сахарова. Метро не маршрутка, оно и не должно быть у каждого подъезда. Пройти 300-500 метров - полезно для здоровья. Пешая доступность метро это 800-1000 м. Решение вполне обоснованное.
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  • Анонимно 20 дек
    Поддерживаю у Меги! Это общегородская точка притяжения. А люди едут в ТЦ не только совершать крупные покупки, но и отдыхать. Напротив будет огромный жилой район Ак барса, а перейти пр. Победы если построить переход еще один от вестибюля станции, не составляет труда. Идти 3-5 минут от Бигичева и Вагапова.
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  • Анонимно 20 дек
    У Меги и только там!
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  • Анонимно 20 дек
    В солнечный город тоже метро нужен срочно . Модно строить рядом с ДРКБ там площадка хорошая есть. И на жд вокзал
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    Анонимно 20 дек
    Обойдётесь, у вас и так трамвай под 5 точкой, автобусы 2-3 маршрутов
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  • Анонимно 20 дек
    канатная дорога дешевле в 30 раз и быстрее - учите матчасть.
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    Анонимно 20 дек
    ... и канатные мосты - тоже недОроги и полезны...
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    Анонимно 20 дек
    а есть про мосты? Там канаты такие, что в РФ не смогут произвести еще лет 20...
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  • Анонимно 20 дек
    хм, а информация про открытие Дубравной в конце года откуда? Ее и сейчас называют, или это устаревшие данные? там конь не валялся, даже переход не зарыт
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    Анонимно 20 дек
    был репортаж с градоначальником... сказали - декабрь... но мало ли что говорят начальники городские.
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  • Анонимно 20 дек
    А никто не подумал, что для строительства станции метро на перекрёстке Ваганова/Сахарова придётся перекрывать дорогу. Ничего, я до станции метро Проспект Победы уже 5 лет хожу пешком те же 500-700 метров, не умер. Пожилые могут добираться до станции на автобусе, там как раз конечная 2-3 маршрутов у Меги.
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  • Анонимно 20 дек
    Станцию построят, а ветку лет через 15
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  • Анонимно 20 дек
    в первую очередь станция нужна около корстона-парка Горького
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    Анонимно 20 дек
    там будет канатная дорога.
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  • Анонимно 20 дек
    И агропромпарку и ривьеру надо метро проложить. Можно до аэропорта
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  • Анонимно 20 дек
    Надо станцию строить, тоннель проложить и пустить метро. А промежуточные станции построить когда деньги будут
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  • Анонимно 20 дек
    Странное впечатление возникает, когда смотришь на нашу городскую транспортную систему (маршруты, остановки). Будто прокладывали их те люди, которые сами никогда транспортом не пользовались! Ну как, скажите, можно было 1-ю линию Метро пустить мимо основных узлов развязки? Мимо Парка Горького, а вместо ж/д вокзала вывести ее под Кремль? Никакой логики. Маршрут был взят явно " с потолка". То же - и с этой остановкой.
    Возле "Меги" , наверное, легче рыть, бесспорно. Но! Туда за покупками, в основном, ПРИЕЗЖАЮТ на автомобилях! А вот каково работающим в центре людям, студентам, школьникам тащиться до дому с поклажей еще лишних полкилометра - кто-нибудь об этом подумал?!
    Отсутствие эскалаторов в метро - это тоже наша "фишка". Нигде такого нет!
    (О маршрутах некоторых автобусов -отдельный разговор.)
    Вывод: городские власти не интересуются мнением горожан.
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    Анонимно 20 дек
    Какое строительство?О чем можно говорить? Строители все увольняются.зарплаты нет три месяца у метростроевцев.Позор!
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    Анонимно 20 дек
    почему реальное время не дает возможность минусовать комменты?
    вас бы уже давно заминусовали те, кто хоть раз симсити играл)
    сейчас есть хотя бы одна длинная линия, которая соединяет город по его длинне! а под Кремлем ставили, чтобы можно было подвести туннель к реконструируемому Ленинскому мосту, таким образом реку успели до Универсиады перейти, если бы этого тогда не сделали- не нашли бы денег больше никогда!
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    Анонимно 20 дек
    открыта станция Кремлевская в 2005 году, проектировали и строили и того раньше. Причем здесь Универсиада? КТо про нее знал тогда? Посмотрите застройку того же Нью Йорка,( да хоть маленького Луисвиля) и Казани - сразу видно где мозги работают, а где детишки чьи то сидят и ерунду настоящую городят уже лет 70-80
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    Анонимно 20 дек
    давно пора понять - везде показуха, потемкинские деревни. Я очень рад за айТипарк и Иннополис. Но ничего уровня 3dMax, (даже Blender возьмем), Unity там не создают - в основном идет удаленная работа и некоторые компании офисы с разрабами поместили.
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  • Андрей Шкуро 20 дек
    Браво! Здравый смысл торжествует! Станция у "Меги" нужна чуть ли не половине Казани - туда, действительно, и отдыхать ездят, и покупки не всегда крупногабаритные, да там и своих сотрудников море, которые тоже на метро поедут. А надземное убожество снести и соединить все окрестные остановки НОТ, "Мегу" и метро единым подземным переходом в одном уровне. Это если по уму, конечно :))
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    Анонимно 20 дек
    Еще раз пишу.В Метрострое три месяца не выплачивают зарплату.Специалисты увольняются.Стыдно!!.Пропустите комментаоий!!
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    Анонимно 20 дек
    кому стыдно? Горожане за стройку не платят.
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  • Анонимно 21 дек
    Надо соединить метро Горки с улицей (станцией) Ломжинская, короче маршрут и экономия средств, или пустить автобус от Ломжинской до метро Горки.
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  • Анонимно 21 дек
    На самом деле это действительно дублёр трамвая. Дальше по планам: космонавтов, компрессорный, стадион, парк победы и пересадка ящьлеке, может ещё разъезд восстания.. Надо развивать первую линию в сторону оргсинтеза и салат купере, почему президенту ни кто не говорит об этом не понятно.
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    Анонимно 22 дек
    поддерживаю направление салават купере+радужный+осиново, а так же направления в сторону большого жилого комплекса. по теме надо станцию строить, где народ обычный живет, с низким количеством личных авто и густонаселенный район. Надо не у меги, а у жилых домов. 21 веке все и так на авто. там даже на тролейбус редко кто садится.
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    Анонимно 26 дек
    одобрям и поддерживаем
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  • Анонимно 19 янв
    метро возле мехи увеличивает поток людей со всего города в торговый центр. На метро будут ездить в мегу даже те, кто живет в авиастрое, сейчас для "не горок" ездить в мегу на автобусе долго и мучительно. А все люди с сахарова, вагапова и проч. и так в меру пешком ходят.
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