Как Рустам Минниханов разбирался в цифрах мэрии Казани и назвал депутатов «пассажирами»

«Ну как вы математику не учите?»: на сессии Гордумы мэрия и аппарат президента не сошлись в цифрах, а Казань не стала Лас-Вегасом

В Казани сегодня состоялась отчетная сессия Казгордумы, на которой присутствовал и президент Татарстана. Депутаты не упустили шанс донести свои чаяния первому лицу республики лично, но порыв Минниханов не оценил, и многие за инициативы были наказаны — перспективой совместно сажать деревья, стать главным по обманутым дольщикам и искать спонсоров для ремонта детсадов. Мэр и президент выясняли, в чей отчет закралась ошибка, на каком месте Казань по ЕГЭ — первом или 23-м, и наказали «мужикам» «сделать все, чтобы татарстанцев стало больше». Подробности — в материале «Реального времени».

Семь кругов ада от «Татсоцбанка», дефицит школ и балласт из личных автомобилей

Отчетная сессия Казгордумы началась с подведения итогов 2017 года. Казанские власти любят петь себе дифирамбы, и отчет не стал исключением, за что потом Минниханов немножко поругал и решил в своей версии итогов-2017 указать на недостатки.

Впрочем, самокритики немного было. Так, в мэрии признались, что программа льготного кредитования МСБ была сорвана. Но главный виновник — «Татсоцбанк», предпринимателям «надо было пройти семь кругов ада», чтобы получить кредит по льготной ставке. Из 99 проектов, получивших одобрение мэрии, только 29 получили кредит. В следующем году в программу предлагается внести изменения и утвердить для участия не один банк, а три, чтобы они конкурировали и боролись за клиентов.



Демографический взрыв, который фиксировали в Казани последние несколько лет, принес проблемы. Первоклашек настолько много, что школ не хватает — 40% учреждений уже сейчас работают в две смены, что будет дальше — страшно представить, поэтому по аналогии с программой по строительству детсадов «Бэлэкэч» надо вводить программу по строительству школ.

Демографический взрыв, который фиксировали в Казани последние несколько лет, принес проблемы. Первоклашек настолько много, что школ не хватает. Фото prav.tatarstan.ru



Автомобилей за последние 10 лет стало почти в 2 раза больше — их число выросло со 180 тысяч до 400 тысяч. «Темпы роста так высоки, что пробки, которые мы победили 10 лет назад, могут снова начаться», и горожанам следует готовиться к тому, что не пряником, так кнутом их заставят пересесть на общественный транспорт. Тем более это дешевле, чем создавать инфраструктуру. И вообще, можно не только сэкономить, но и заработать на парковках и штрафстоянках.

Рустам Минниханов тоже затронул автомобильную тему, правда, по его данным, машины стоят не на дорогах, в пробках, а во дворах: «Статистика говорит, что 85% легковых автомобилей в городе — это балласт, они загораживают дворы, не используются. Мы должны сделать приоритетом общественный транспорт».

«Ну как вы математику не учите? Ну ладно, по русскому языку вы на 16-м месте...»

Статистика мэрии Казани и аппарата президента Татарстана снова разошлась в вопросах образования. И это расхождение вызвало очень болезненную реакцию со стороны главы города. Только регламент не позволил чиновникам на сессии выяснять, кто ошибся в цифрах — автор доклада мэра или президента? Но после сессии поиск виновных, очевидно, будет продолжен, потому что честь здорово задета.

Речь идет об итогах ЕГЭ. Судя по докладу мэра, школьники Казани — первые в России по математике и вторые по русскому языку. И докладчик чуть не поперхнулся, когда услышал от Рустама Минниханова совсем другие цифры.

— То, что хорошо было, вы рассказали, я постарался найти, какие у вас есть изъяны. Казань по математике — на 23-м месте. Казань не может быть по математике на 23-м месте. Не должна быть, — начал Минниханов.

Статистика мэрии Казани и аппарата президента Татарстана разошлась в вопросах образования. Фото Максима Платонова

— Мы по ЕГЭ на первом месте в России! — не поверил своим ушам мэр.

— Средний балл по математике — 55,78, и 23-е место, — заглянул еще раз в бумаги Минниханов.

— А как мы Москву и Санкт-Петербург опережаем?! — растерялся городской глава.

— Я не знаю. Если я ошибся — это очень хорошо. Но Лейла Ринатовна (Фазлеева, вице-премьер РТ, — прим. ред.) немножко Казань знает, она готовила мне справку. Если я неправильно озвучил, к ней обращайтесь, — засомневался уже Минниханов и тут же перевел стрелки на своего нового вице-премьера.

«Это и ваша в том числе недоработка, вы отвечали за образование в Казани, работая в Казани», — посмотрел он на Лейлу Фазлееву и, судя по следующей фразе, получил от нее сигнал, что она ошибиться в цифрах не могла.

— Ну как вы математику не учите? Ну ладно, по русскому языку вы на 16-м месте. Ну ладно, татары есть, они, может быть, не совсем хорошо сдают экзамен. Но хотя татары лучше сдают экзамен по русскому, чем русские, — продолжил Минниханов.

Судя по данным, озвученным ранее Минобрнауки РТ, по русскому языку на втором месте в России, а по математике на первом —Татарстан, вероятно, в разрезе городов цифры не такие радужные. Укорил Минниханов казанские власти и в снижении количества школ, входящих в рейтинг лучших в России, — было 36, стало 29. «Школа №13 Вахитовского района и №99 Московского района занимают 466-е и 467-е места. Делайте выводы. Выводы надо сделать».

Укорил Минниханов казанские власти и в снижении количества школ, входящих в рейтинг лучших в России, — было 36, стало 29. Фото kzn.ru

Депутатов наказали за инициативу

«Почему в наших поселках не светло, как в Лас-Вегасе или поселках Нижнекамского района», — укорили мэра уже казанские депутаты. Они вообще сегодня предъявляли очень много претензий, видимо, хотели донести свои заботы до Минниханова или покрасоваться перед президентом, изображая видимость бурной деятельности. Но это был опрометчивый поступок. Так, депутат Таисия Чернова поинтересовалась — нельзя ли включить в перечень работ по капремонту детсадов и ремонт уличных веранд?

— Решить мы всю эту тему сразу не можем, поэтому выбрали, что в первую очередь необходимо — эти позиции финансируются республикой. Но вы, депутаты, когда вас избирали, говорили, что будете заботится о ваших территориях. Давайте, поработайте с предпринимателями, предприятиями. Это самый простой пусть — прийти сюда, задать вопрос президенту. То, что вы сказали — привести в порядок игровую зону, — это не такие большие средства, и можно привлечь инвесторов. Вы сюда пришли не аплодировать — какой у нас мэр хороший и президент хороший. Вы каждый должны принести сами что-то хорошее. Многие много что делают, а некоторые просто пассажиры. Депутаты должны активно работать, а не только требовать, — ответил Минниханов на претензии народной избранницы.

«К следующей сессии 5 минут будет уделено в докладе тому, кто из депутатов какую лепту внес», — быстро сориентировался градоначальник. «15 минут!» — поправил Минниханов.

Урок, преподанный Таисии Черновой, не был понят депутатом Алексеем Серовым, и он наступил на те же грабли, подняв проблему обманутых дольщиков.



— Вы затронули тему, актуальную для нашей столицы. Вы считаете, что здесь власть недорабатывает. Вы депутат — тоже власть. Я вам предлагаю вместе с руководством города — возьмите на себя эту тему. Можно критиковать меня, мэра, кого угодно, но этой темой надо заниматься каждый день. Вы готовы заниматься этой темой с нами? — спросил Минниханов депутата от КПРФ.

Алексей Серов наступил на те же грабли, подняв проблему обманутых дольщиков. Фото Олега Тихонова

— Спасибо за предложение, мы-то этим вопросом занимаемся… — хотел подробнее рассказать о своей роли Серов, но Минниханов его перебил.

— Нет, вы занимаетесь так — вышли, сказали… Давайте мы решением сессии определим вас главным от Казгордумы в решении этого вопроса. Каждое совещание будете ездить, если надо, ко мне придете, нам нужен такой человек активный, — подколол Минниханов недальновидного депутата.

— С удовольствием, для меня это честь, — не решился возразить, а может, и не воспринял это в качестве наказания за свою инициативу Серов.

«Оформим это отдельным решением и проголосуем. По вашему предложению от имени Гордумы эту работу возглавит Серов», — снова быстро сориентировался под аплодисменты и смех зала мэр. «Эти аплодисменты — уже голосование», — одобрил Минниханов.

Знаток Европ и Азий перепутал Казань с Лас-Вегасом

Неуклюжий поклон мэрии Казани отвесил специально приглашенный гость — представитель компании City Sightseeing в России (занимается экскурсиями на двухэтажных автобусах) Роман Крылов.

— Небольшая ремарка перед докладом, — самоуверенно начал Крылов. — Здесь сравнили Казань с Лас-Вегасом — это здорово, значит, город освещен, и это не может не радовать…

Неуклюжий поклон мэрии Казани отвесил специально приглашенный гость — представитель компании City Sightseeing в России. Фото tourboks.com

Неизвестно, как слушал Крылов предыдущего оратора, но его зал услышал хорошо и громко засмеялся.

— Он, наоборот, сказал, что в поселках города Нижнекамска, где я раньше работал, — как в Лас-Вегасе, а в наших — темно… — пролил свет на казанскую действительность для представителя туриндустрии мэр.

— Ну, значит, нам есть над чем работать, — проявил чудеса находчивости Крылов и продолжал рассыпаться в комплиментах столице Татарстана и местным властям: «Чем больше я путешествую по Европам и Азиям, тем больше я хочу жить в Казани».

Но дельное предложение от него все-таки прозвучало. Он предложил Казани по примеру Калининграда ввести упрощенную визовую систему для иностранцев, приезжающих менее чем на три дня.

— Представляете, сколько европейцев полетят в Казань, если у них не будет сдерживающего фактора в виде визы? Рустам Нургалиевич, только такой тяжеловес, как вы, может такой проект реализовать, — одарил комплиментами Крылов и Минниханова.

— Я не такой уж тяжелый, есть и побольше меня, — рассмеялся Минниханов. — Но тем не менее, я считаю, что это важно. У нас сразу загрузка аэропортов, гостиниц, ресторанов повысится. Давайте посмотрим опыт, который есть в России и за границей, и будем инициировать это. Я готов заниматься, — оценил предложение президент Татарстана.

Также эксперт по «Европам, Азиям, Лас-Вегасу» и Казани предложил выпускать двухэтажные автобусы на КАМАЗе и как можно чаще презентовать Казань на зарубежных выставках, приведя при этом не совсем удачный пример — «Сабантуй в Париже, который показал всему миру, что такое Казань». Напомним, что казанцы сильно сомневаются в эффективности траты 19 млн рублей из бюджета, на которые местные чиновники и артисты популяризировали татарскую культуру на Марсовом поле.

Депутат Марат Бикмуллин озаботился уничтожением зеленых территорий в Казани, за что был тут же награжден перспективой сажать деревья вместе с Миннихановым. Фото Дмитрия Резнова

Клуб веселых и находчивых депутатов

Депутат Марат Бикмуллин озаботился уничтожением зеленых территорий в Казани, за что был тут же награжден перспективой сажать деревья вместе с Миннихановым. «Вот новый министр лесного хозяйства, он здесь, он вам готов саженцы давать».

— У вас есть подозрения в том, что администрация Казани проявляет слабость в этих вопросах? Вы открыто скажите, — попросил Минниханов.

— У нас нехватка зеленых зон…

— Если вы возьмете лопату, я — и деревья посадим, это одно решение. Еще какие решения?

Вопрос серьезный, парировал Бикмуллин и предлагал зарезервировать зеленые зоны, чтобы никто не мог на них покуситься, на что мэр ему ответил, что Генпланом Казани уже все зарезервировано и никто, «даже Папа Римский, не сможет…»

— …Он не ответил, готов ли он со мной деревья сажать? — улыбнулся Минниханов и снова дал залу повод для смеха.

— Рустам Нургалиевич, ваш отец был другом моего отца, приезжал к нам часто в гости, и как раз лесом занимались… — к чему-то клонил Марат Бикмуллин, но Рустам Минниханов его прервал.

— У него случайно долг не остался? — пошутил президент.

— Нет, там взаимозачет всегда был… — не растерялся Бикмуллин.

Выступающие сегодня, кажется, соревновались в оригинальности речей и предложений. Азат Ислаев пожаловался Рустаму Минниханову на валежник на тропах в казанских лесах.

— Ну что все к президенту? Задавайте мне вопросы, тропы вокруг Казани — это же мой уровень, — не выдержал казанский градоначальник.

— Нет, я могу тоже объяснить, как сын лесника. Есть правила лесопользования, и нельзя во многих местах даже валежник трогать, — со всей серьезностью отнесся к проблеме заваленных ветками троп Минниханов.

Подводя итоги, президент отметил проблемы демографии, покритиковал систему здравоохранения. Фото kzn.ru

«Мы без допинга побеждаем»

Подводя итоги, президент отметил проблемы демографии — рождаемость упала на 12%: «Надо понять, какие причины. И если женщины — принять меры, а если мужики — сделать все, чтобы у нас больше татарстанцев появилось». Покритиковал систему здравоохранения: «Удовлетворенность медицинскими услугами — всего 49%. Поликлиники ремонтируются, почему люди недовольны? Значит, мы не умеем разговаривать с пациентами, грубые. Когда президент приезжает, все красиво показывают… Я просил бы вас взять это на личный контроль».

Не прошел Минниханов и мимо заявления ВАДА о лишении России права проводить международные соревнования: «Но нас это не касается, мы без допинга побеждаем. Три медали у нас? Четыре!»

Отметил президент туристические возможности Казани: «По туризму потенциал огромный. Как только снег будет сходить, надо обходы провести, и не только в центре, чтобы мы достойно показали нашу столицу», — напутствовал президент власти Казани. Судя по неожиданному уточнению Минниханова по поводу снега, туристический потенциал Казани — явление исключительно сезонное.

P.S. Как пояснили в пресс-службе исполкома города, никакой ошибки нет. Казань в лидерах по результатам ЕГЭ по математике среди городов-миллионников. В сравнение не берутся небольшие города и села, в которых количество выпускников, а, значит, сдающих ЕГЭ, в 10-30 раз меньше, чем в большом городе. Именно поэтому для объективной картины традиционно сравнение происходит с городами, в которых примерно схожее количество выпускников: большие — с большими, малые — с малыми.