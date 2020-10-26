Валиахметов Артур Дамирович
Общая информация
Родился 22 ноября 1986 года в Казани.
Образование
2007 г. — окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «экономист» .
Владеет английским языком.
Трудовая деятельность
2005-2006 гг. — торговый представитель отдела продаж, курьер отдела логистики ООО «ГлобалТелеЛайн Казань».
2008 г. — старший менеджер группы продаж физическим лицам центра продаж ООО «Банк УРАЛCИБ», Казань.
2009-2010 гг. — специалист основного территориального отделения ЗАО «МИАН-Казань».
2011-2012 гг. — руководитель дополнительного офиса «Кулагина», начальник управления по развитию розничной сети ЗАО «Татсоцбанк», г. Казань.
2012-2013 гг. — начальник отдела кредитования физических лиц управления сети ОАО «Интехбанк», Казань.
2013-2014 гг. — главный специалист сектора аккредитационных центров, начальник отдела центров аккредитации, старший менеджер департамента аккредитации АНО «Исполнительная дирекция ХХУП Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани».
2014-2016 гг. — заместитель председателя экономического развития аппарата исполнительного комитета г. Казани.
С ноября 2016 г. — председатель комитета экономического развития аппарата исполнительного комитета г. Казани.
Август-сентябрь 2017 г. — и.о. заместителя руководителя исполкома г. Казани.
Муниципальный советник 3 класса.
Награды и звания
Награжден почетной грамотой исполкома г. Казани (2013 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, ул. Кремлевская, 3
- Телефон: (843) 299-16-39
- Email: Artur.Valiahmetov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 26.10.2020