Валиахметов Артур Дамирович

Общая информация

Родился 22 ноября 1986 года в Казани.

Образование

2007 г. — окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «экономист» .

Владеет английским языком.

Трудовая деятельность

2005-2006 гг. — торговый представитель отдела продаж, курьер отдела логистики ООО «ГлобалТелеЛайн Казань».

2008 г. — старший менеджер группы продаж физическим лицам центра продаж ООО «Банк УРАЛCИБ», Казань.

2009-2010 гг. — специалист основного территориального отделения ЗАО «МИАН-Казань».

2011-2012 гг. — руководитель дополнительного офиса «Кулагина», начальник управления по развитию розничной сети ЗАО «Татсоцбанк», г. Казань.

2012-2013 гг. — начальник отдела кредитования физических лиц управления сети ОАО «Интехбанк», Казань.

2013-2014 гг. — главный специалист сектора аккредитационных центров, начальник отдела центров аккредитации, старший менеджер департамента аккредитации АНО «Исполнительная дирекция ХХУП Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани».

2014-2016 гг. — заместитель председателя экономического развития аппарата исполнительного комитета г. Казани.

С ноября 2016 г. — председатель комитета экономического развития аппарата исполнительного комитета г. Казани.

Август-сентябрь 2017 г. — и.о. заместителя руководителя исполкома г. Казани.

Муниципальный советник 3 класса.

Награды и звания

Награжден почетной грамотой исполкома г. Казани (2013 г.).

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