Правительство РФ сделает выбор между трассой Москва — Казань или реконструкцией М-7

В конце июля правительство сделает выбор из двух вариантов реализации транспортного коридора Европа — Западный Китай. Это строительство новой автотрассы Москва — Казань или реконструкция существующей дороги М-7.

Первый заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Игорь Астахов добавил, что выбор вариантов строительства дороги между Москвой и Казанью не зависит от реализации планов по строительству частной автомагистрали «Меридиан», которая задумана для связи Китая и Европы по прямому маршруту, пишет ТАСС.

При этом реконструкция трассы М-7 может оказаться дороже строительства новой трассы Москва — Казань и займет больше времени.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнении схемы территориального планирования скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань. В нее включили строительство обхода Иваново, а также строительство и реконструкцию подъезда к Костроме, включая строительство обхода этого города.