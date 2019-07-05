Трасса Москва — Казань станет пилотным участком по внедрению безбарьерной оплаты проезда

На автотрассу Москва — Казань в рамках пилотного проекта внедрят систему безбарьерной оплаты проезда по платным дорогам (free flow). Об этом заявил первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

По его словам, система будет протестирована в первую очередь на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), затем на дороге из Москвы в Казань. При этом Минтранс РФ рассчитывает, что законодательство по безбарьерной оплате проезда по платным дорогам будет принято Госдумой в осеннюю сессию.

«Сейчас у нас доработан пакет изменений в нормативно-правовые акты, в том числе в КоАП. Получено согласование в Главном государственно-правовом управлении при президенте РФ», — цитирует Алафинова ТАСС.

Система взимания платы free flow («свободный поток») позволяет автомобилисту расплачиваться на ходу за проезд, тем самым избегая большого скопления машин на пунктах оплаты. Внедрение систем на двух пилотных участках планируется к концу 2020 года.

Напомним, в прошлом году убытки от водителей, которые пользуются платными дорогами без оплаты, составили 0,5 млрд рублей.