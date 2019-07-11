В казанском Кремле прокомментировали дискуссии об отмене строительства автобана Казань — Москва

Власти Татарстана заинтересованы в появлении платной дороги Казань — Москва. Однако комментировать заявления федеральных властей республика не может.

На сегодняшнем брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что не может давать оценку сообщениям Москвы, передает корреспондент «Реального времени».

«Есть проекты, в которых мы заинтересованы, мы неоднократно говорили. Это такая же история, как с магистралью Казань — Москва. Сейчас это обсуждается, будем смотреть, какое решение. Мы, конечно, заинтересованы, нам это нужно, необходимо. Пока окончательных решений ни по первому, ни второму проекту нет, поэтому мы так же в ожидании», — рассказала Галимова.