Кому перешел бизнес Цейнштейна? Последние бутики и ресторан «Галереи вин» ушли с молотка

Имущество компании продали за 180 млн рублей, но прежние владельцы не теряют надежду оспорить сделки по залогам

В Казани продали два последних бутика, ресторан Le Chalet и производственную базу «Галереи вин». Вся коммерческая недвижимость ушла с торгов как залоговое имущество «Татсоцбанка». Сообщение о последней сделке опубликовано накануне конкурсным управляющим обанкроченной компании Якова Цейнштейна, объявленного в международный розыск. Торговые точки достались двум покупателям за 180 млн рублей в общей сложности. По мнению супруги главы «Галереи вин» Ирины Кузьминой, цена явно занижена, и чета не теряет надежду оспорить сделки по залогу имущества — битва за него в судах продолжается. Подробнее — в материале «Реального времени».



Загадочный Олесюк



Конкурсный управляющий «Галереи вин» Айгуль Нотфуллина накануне сообщила об очередной сделке по продаже имущества компании. С торгов ушел последний бутик фирмы на Жуковского, 23, производственная база на Воскресенской, 20 и два стояночных места. Договор купли-продажи по всем четырем лотам заключен 7 мая с единственным покупателем — малоизвестным казанским предпринимателем Евгением Олесюком.

Бутик на Жуковского площадью свыше 500 кв. м продан за 35,7 млн, база на Воскресенской (мастерские, цеха, трехэтажное производственное здание на 5 тыс. кв. м и участок 10 тыс. кв. м) — за 83,7 млн, машиноместа в центре Казани — за 138 тыс., т. е. в общей сложности новый собственник заплатил порядка 120 млн рублей.

Евгений Олесюк — совладелец казанского ООО «Мастер», зарегистрированного в 2014 году, основной вид деятельности — производство прочих пластмассовых изделий. Бизнесмен также — гендиректор компании по оказанию услуг в области бухучета, финансового аудита и налогового консультирования «Кирагрупп», созданной в ноябре 2018 г. Связаться с Олесюком не удалось. Второй учредитель «Мастера» Динар Ахмадеев сообщил, что давно не видел своего партнера, его телефон недоступен, а сама фирма уже не работает.

Точка «Галереи вин» на Жуковского продолжает работать под старой вывеской: «Да, мы работаем, у нас просто собственник сменился», — подтвердили в администрации магазина, но назвать нового владельца сотрудница затруднилась, уточнив лишь, что он связан с сетью алкомаркетов «Глобус».

Двумя месяцами ранее, 7 марта, был продан и другой бутик «Галереи вин» на Чистопольской, 16/15, а также здание ресторана Le Chalet на Жуковского, 25

В руках Давлетгараевых

Двумя месяцами ранее, 7 марта, был продан и другой бутик «Галереи вин» на Чистопольской, 16/15, а также здание ресторана Le Chalet на Жуковского, 25. Обе точки приобрела предпринимательница Наиля Давлетгараева (зарегистрирована в статусе ИП в сентябре 2018 г.). Магазин площадью 318,6 кв. м достался ей за 26,7 млн, винный бар с мансардой на 437 «квадратов» — за 32,9 млн рублей.

Начинающая бизнесвумен больше известна как супруга одного из игроков алкогольного рынка — совладельца казанских ООО «Премьер», «Алкоторг» и еще девяти фирм, торгующих горячительными напитками оптом и в розницу Рустема Давлетгараева. Его связывают с быстро растущей сетью алкомаркетов «Глобус», принадлежащей ООО «Глобус Маркет». Учредители — Альберт Исламов (50%), Диана Гарипова (25%) и Виктор Анохин (25%).

Бутик на Чистопольской также не закрылся: «Мы здесь по аренде, а в остальном работаем, как и раньше, — ничего не поменялось», — сообщили в магазине.

— Да, это Давлетгараев купил «Шале» и бутик на Чистопольской. Они вдвоем соучредители — Данилов Эмиль и Рустем Давлетгараев. Оптовые продажи они ведут через «Премьер», а «Глобус» — это их розничная сеть, — подтвердила «Реальному времени» Ирина Кузьмина, супруга Якова Цейнштейна, — Давлетгараев хотел купить и точку на Жуковского, но только первый этаж, а это не делилось, поэтому его купили другие. Не знаю, как сейчас с новым собственником договорятся.

По данным Кузьминой, за Олесюком стоит организация по продаже стройматериалов. По ее мнению, стоимость имущества фирмы на торгах явно занизили.

— Объекты сами по себе интересные, и купил их один из крупнейших алкогольных дистрибьюторов. По бутику на Чистопольской в свое время мы общались еще с Цейнштейном на предмет сдачи в аренду сетевикам с последующей продажей, но это было еще до поджога его автомобиля. У нас были желающие и арендовать, и купить это помещение. Была возможность посадить туда крупного федерального арендатора. Но не срослось, мы не договорились. И во время последних торгов по продаже имущества его фирмы со мной консультировались, в частности по «Шале». Это же довольно специфичный объект, его архитектура обязывает — там должен быть общепит или еще что-то соответствующее. Цену, по которой продали, это более 75—80 тыс. за кв. м , считаю достаточно хорошей, не заниженной, — отметил гендиректор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.

Найти товар и вернуть имущество



О продаже базы на Воскресенской супруга Цейнштейна узнала от нашего издания. Днем ранее она заезжала на производство за документами:

— Хотела вчера забрать документы, с трудом это сделала. Там еще находился товар, который мне не отдали, и он исчез в неизвестном направлении. Сейчас выясняю этот вопрос.

Вся проданная недвижимость была в залоге у «Татсоцбанка», сумма требований которого к «Галерее вин» превышает 250 млн руб. Еще 108 млн долгов компании предъявляют 54 конкурсных кредитора.

Ранее конкурсный управляющий фирмы-банкрота подала иск о признании банкротом Якова Цейнштейна, директора «Галереи вин». Последний уже несколько месяцев в международном розыске. Сообщали, что ресторатор и торговец алкоголем якобы бежал из России, опасаясь уголовных последствий на фоне конфликта с «Татсоцбанком». Напомним, бизнесмен винил кредитора в рейдерском захвате своего бизнеса, а за поджог автомобиля Цейнштейна задерживали топ-менеджера банка. Позднее предпринимателя самого заподозрили в мошенничестве с кредитом. Однако его семья опровергает бегство главы «Галереи вин», по словам супруги, ее муж уехал на операцию в Израиль и скрываться не собирался.

— У «Галереи вин» были убытки, мы их показали в балансе, но убытки — еще не признак банкротства. Банк, по моему мнению, предпринял рейдерский захват, можно, конечно, сказать, что они хотели вернуть долг, но можно было идти законным путем: выставить требования, например, передать товар. Если бы мы не выполнили — подать на банкротство или потребовать возврата залогов через суд. К тому же кредиты мы платили в полном объеме. Вместо этого они остановили хозяйственную деятельность фирмы, поставили свой ЧОП на склад. Если бы банк действовал законно, мы бы перекредитовались в другом кредитном учреждении и погасили долги, — уверена Кузьмина, говоря о причинах краха своей фирмы.

«Галерея вин» уже пыталась спасти свое имущество. Соучредитель компании Ирина Кузьмина обращалась в суд с требованием признать договор залога по кредиту, выданному «Татсоцбанком» в ноябре 2016 года, недействительным. По словам Кузьминой, она не присутствовала при подписании договора и допсоглашений, а подпись в документах — подделали. Первая проверка не установила подлинность подписи супруги Цейнштейна, и суд назначил вторую техническую экспертизу. Поэтому прежние владельцы не теряют надежды оспорить сделки с залогом, в этом случае имущество распределят не в пользу банка, а между всеми кредиторами «Галереи вин».

