В Казани дело юриста «Татсоцбанка» о поджоге авто может закончиться мировой

Фото: МВД по РТ

Сегодня Вахитовский суд Казани исключил экс-владельца ООО «Фирма «Галерея вин» Якова Цейнштейна из числа потерпевших по уголовному делу о поджоге его иномарки. Второй потерпевший по делу — юрист «ГВ» Артур Ахмадуллин заявил ходатайство о примирении с подсудимыми, об этом «Реальному времени» сообщил адвокат одного из обвиняемых.



По какой причине Ахмадуллин сменил позицию — пока неясно. На звонки журналиста «Реального времени» он не ответил. Решение по его ходатайству судом пока не принято.

Напомним, ранее защита подсудимого начальника правового отдела «Татсоцбанка» Артема Ильдеяркина уже пыталась исключить Цейнштейна из числа потерпевших. Сегодня суд с этим согласился, указав на то, что диспозиция статьи об умышленном уничтожении или повреждении имущества предусматривает конкретный вред от этих действий владельцу имущества. А таковым является лишь Ахмадуллин, который ранее приобрел служебный Volkswagen, но позволил своему шефу — Цейнштейну — ездить на машине и дальше.

По версии следователей полиции, главный юрист банка попросил отсидевшего за двойное убийство знакомого Рузеля Гиниятуллина сжечь машину Volkswagen, на которой передвигался владелец ООО «Фирма «Галерея вин» Яков Цейнштейн, в обмен на вознаграждение в 20 тысяч рублей. Гиниятуллин, как полагают в МВД, подключил к делу еще двух судимых — Дамира Хисматуллина и Михаила Котова. В ночь на 19 января 2018 года машина сгорела. В марте-апреле четверо подозреваемых были задержаны.

В суде дело стартовало в том же году, но позже было возвращено прокурору. За время предварительного следствия потерпевший Цейнштейн успел уехать за пределы РФ и получить статус подозреваемого в другом уголовном деле.