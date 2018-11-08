Казанский суд приговорил двух руководителей кредитного кооператива «Благо» к 14 годам колонии

Московский районный суд Казани вынес приговор директору и председателю ревизионной комиссии кредитно-потребительского кооператива «Благо». Каждого приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Их признали виновными в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере ( ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили «Реальному времени» в суде.

Напомним, что в период с 2013 по 2014 год подсудимые организовали КПК «Благо» с целью привлечения денежных средств граждан. Офисы предприятия располагались на территории Казани, Альметьевска и Набережных Челнов. Принимая личные сбережения граждан, мужчины обещали им выплату вознаграждения в размере 177 процентов годовых, заведомо не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

В итоге вкладчиками стали более 1,2 тысячи жителей Татарстана, которым причинен материальный ущерб на общую сумму 340 млн рублей.