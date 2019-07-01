Запрет полетов и демарш артистов: что произошло за 11 дней грузинского протеста?

Тбилисский «Майдан»: вторая неделя беспорядков, бойкот мастеров культуры и ответ Кремля Нино Катамадзе

Уже 11-й день в Грузии не утихают протесты против «российской оккупации», хотя со временем эти выступления перешли в мирное русло. Накануне международный скандал перетек в творческую плоскость: грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России, в ответ московский Кремль порекомендовал российским артистам не ездить в Грузию. «Реальное время» вспоминает хронологию тбилисских событий: как пребывание российского депутата «не в том кресле» привело к массовым столкновениям и запрету на авиасообщение между странами.

Ответ Кремля Нино Катамадзе

Одним из последних событий, связанных с протестами в Грузии, стало решение джазовой певицы Нино Катамадзе отказаться от концертов в России. На своей странице в «Фейсбуке» она заявила, что выступление 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz» в московском парке Коломенское стало ее последним концертом в РФ. В посте певица также извинилась перед поклонниками за то, что не могла находиться с протестующими с самого начала. Кроме того, она назвала Россию оккупантом, а Владимира Путина — врагом. При этом в течение дня пост Катамадзе некоторое время был недоступен.

Вскоре симметричный ответ последовал со стороны московского Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал российских артистов, планирующих выступления в Грузии, подумать о собственной безопасности, поскольку со стороны официального Тбилиси так и не последовало осуждения тех, кто пытался напасть на российского парламентария Сергея Гаврилова.

«Наши артисты просто в настоящее время должны учитывать, что это может быть опасно. Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны», — сказал Песков, комментируя отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от концертов в России.

«Она очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить», — добавил Песков. И подчеркнул, что в России любят грузинский народ и с большим уважением к нему относятся.

Роспотребнадзор начал охоту на грузинское вино

К настоящему времени протесты в Грузии перешли в мирную фазу. Как сообщают россияне, находящиеся в этой стране, уличная активность приняла абсолютно мирный и дружелюбный характер. Акции проходят в основном в вечернее и ночное время — днем протестующих практически нет. Также россияне отметили, что в гостиницах зафиксированы массовые отказы от номеров со стороны граждан РФ, забронировавших жилье еще до начала протестов в Грузии. Один из россиян рассказал «Московскому комсомольцу», что в отеле, где он проживает, из пяти номеров, арендованных гражданами России, в итоге занят только один.

Отдельной темой стало участие в конфликте Роспотребнадзора. Вскоре после начала протестов ведомство заявило об ухудшении качества алкоголя из Грузии. По данным ведомства, с 2014 по 2018 год объемы выявленной алкогольной продукции из Грузии, не соответствующей нормативам РФ, увеличились в 2,9 раза.

Далее СМИ сообщили о том, что государственные органы стали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского алкоголя на полках магазинов. Некоторые расценили это как подготовку к введению запрета на ввоз вина из Грузии, занимающего на данный момент 17-процентную долю соответствующего российского импорта.

30 июня в Домодедово задержали высадку рейса из Грузии, и тут также не обошлось без Роспотребнадзора. Задержка произошла из-за досмотра судна на наличие инфекций сотрудниками пункта санитарно-карантинного контроля. Как отметила тогда пресс-служба, досмотр осуществлялся «в целях предотвращения ввоза и распространения на территории РФ инфекционных заболеваний».

Как россияне перестали летать в Грузию, а спикер грузинского парламента ушел в отставку

Наиболее значимый для россиян момент протестов наступил на второй их день, 21 июня. В этот день президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовали не продавать путевки. Вскоре грузинским авиакомпаниям также запретили летать в Россию.

В Кремле это решение объяснили беспокойством за безопасность граждан России в Грузии. Ранее МИД РФ также не рекомендовал россиянам ездить в эту страну. Правительству было поручено обеспечить возвращение россиян на родину. При этом, по данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России. Позже Нацбанк Грузии оценил потери от сокращения потока туристов из России в 200—300 миллионов долларов.

Вместе с тем 21 июня было выполнено по крайней мере одно требование протестующих: на фоне волнений спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

С чего начался конфликт России и Грузии

Акции протеста захлестнули столицу Грузии 20 июня, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом стало занятие кресла спикера в зале заседаний парламента Грузии (где проходила ассамблея) депутатом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым. В ходе выступления он говорил по-русски. Все это вызвало протесты грузинских оппозиционных партий и движений. Заседание ассамблеи было сорвано, Гаврилов под охраной покинул здание.

В тот же вечер у здания парламента начались массовые волнения, на которые собрались до 10 тысяч человек. Они выступили против «российской оккупации» Грузии и потребовали отставки Кобахидзе, а также глав МВД и службы госбезопасности. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестной активности назвала Россию врагом и заявила, что Москва якобы заинтересована в расколе страны. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ответ назвал ее слова непрофессиональными.