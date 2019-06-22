Россияне в Тбилиси: «Спокойно гуляем по городу. Но да, ситуация неординарная»

Горячий тбилисский июнь в фотографиях и видео

В четверг, 20 июня, в столице Грузии Тбилиси произошло событие, имеющее признаки как несчастного случая, так и провокации. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов провел часть заседания Межпарламентской ассамблеи православия в кресле спикера грузинского парламента. В этом жесте проевропейская грузинская оппозиция увидела определенный символ и призвала своих сторонников к протесту. А вчера вечером история получила радикальное продолжение: президент РФ своим указом поручил обеспечить возвращение на родину россиян, находящихся на территории Грузии, и приостановил авиасообщение с этой страной с 8 июля (к этому моменту должно завершиться большинство туров в нее). Кроме того, появились сообщения о первой жертве беспорядков — мужчине, который скончался в больнице от полученных травм. О том, как прошел день протестов в Тбилиси, — в обзоре «Реального времени».

Картина протеста



Приезд православного коммуниста (!) Сергея Гаврилова на заседание Межпарламентской ассамблеи православия (объединяющей, к слову, парламенты 25 стран) в Тбилиси пикетировали еще за день до активной фазы протестов, 19 июня. Депутата в Грузии хорошо знают, благодаря его давнему участию в грузино-абхазском конфликте, и уже одно его пребывание в столице республики нервировало многих.

Тем удивительнее на этом фоне стало предложение Гаврилову занять место в центре президиума грузинского парламента — и принятие этого предложения. Впрочем, как видим, российский парламентарий, он же президент МАП, занял одно из двух центральных кресел президиума. Второе было отдано Андреасу Михайлидису, генеральному секретарю МАП:

Позже Гаврилов провел в Госдуме РФ брифинг, на котором сообщил, что занял кресло раздора «по предложению грузинской стороны и в соответствии с нашим (то есть МПА, — прим. ред.) регламентом»:

Возмутившись этим символическим проявлением «российской оккупации», грузинская оппозиция мобилизовала тысячи митингующих, которые пошли на штурм парламента и ворвались-таки в здание:

⚡️Оппозиция в Грузии вместе с митингующими приступила к штурму здания Парламента на фоне скандала с участием депутата Госдуры РФ



via @navideovidno pic.twitter.com/ERTLCGusV6 — 10 апреля (@buch1004) 20 июня 2019 г.

Полиция ответила крайне жестко:

Фото facebook.com/nlevshits

Разгоняя толпу, правоохранители применили резиновые пули, слезоточивый газ и водометы:



Стрельба резиновыми пулями и комментарий ситуации от продюсера, журналиста Егора Куроптева:

В результате пострадали 240 человек, из них 80 полицейских. По этой причине в Грузии прямо сейчас требуют отставки вице-премьера — министра МВД Георгия Гахария. А к зданию МВД приходят журналисты, выражающие протест против вот такого с ними обращения (см. фотоснимки в руках протестующих):



«Обычные жители Тбилиси это не приветствуют»

«Реальное время» связалось с казанцами, оказавшимися в эти дни в Тбилиси. Казанский предприниматель Нияз Гараев, находящийся в Грузии на отдыхе с семьей, рассказал, что не стал рисковать и уехал из города при появлении первых признаков беспорядков:

— Непосредственно штурм я не видел. Я буквально вчера днем (в четверг, — прим. ред.) сидел на лавке напротив здания парламента, и все было тихо и спокойно. Потом везде появились скорые, полиция. Я залез в интернет, прочитал о том, что происходит, и не стал испытывать судьбу — в час ночи мы с семьей сели в машину и уехали из Грузии. Могло начаться что угодно, а у нас машина с российскими номерами, со мной двое детей.

Часов в 11 мы еще находились в тех краях — недалеко от парламента — и в Тбилиси еще не было слышно криков, никто не ходил по улицам и не бил никому морды. Видимо, когда полиция применила резиновые пули и другие спецсредства, зазвучали сирены — и началось.

Я обратил внимание, что в тот момент, когда мы выезжали из города, многие ехали к месту, где разворачивались события. Нам навстречу двигался целый поток — люди направлялись на поддержку [протестов].

Нияз Гараев, находившийся в Грузии на отдыхе с семьей, рассказал, что не стал рисковать и уехал из города при появлении первых признаков беспорядков. Фото Максима Платонова

Другой очевидец событий, попросивший не называть его имени, подтвердил, что все движение происходит «около правительства», оставшуюся часть города оно не затрагивает:

— Мы спокойно гуляем по городу как пешком, так и на авто. Ездим по храмам, везде все спокойно. Сегодня даже крестили малыша. В целом нас это не коснулось. Обычные жители Тбилиси это не приветствуют, можно даже сказать, что им стыдно за то, что происходит. Есть, конечно, и те, кто русских не любит, но [они] этого не показывают. У нас один плюс: машина у друга с армянскими номерами. А вот у второго русские номера. Видели визит какой-то делегации, вроде бы из Пакистана. А так да, ситуация неординарная.

От «турпоток не уменьшится» до «вернуть всех назад»

Уличное противостояние очень скоро спровоцировало политический кризис. В отставку ушли спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе (это было одним из требований активистов) и депутат Закария Куцнашвили, принимавший активное участие в организации заседания МАП. А правящая партия «Грузинская мечта» обвинила в происходящем «гражданина другой страны» Михаила Саакашвили.

В соцсетях тем временем идут бои местного значения. Предположение о сокращении потока туристов-россиян в Грузию, как правило, опровергается.

В тбилисских пабликах в соцсетях россиян призывают не принимать подобное творчество масс на свой счет:

На следующий день, в пятницу вечером, перед зданием снова стала собираться толпа:



Фото facebook.com/nlevshits

Оппозиция выдвинула требования отправить в отставку Георгия Гахария, освободить всех задержанных накануне граждан и начать переговоры с правительством для назначения досрочных парламентских выборов.

