Россияне в Тбилиси: «Спокойно гуляем по городу. Но да, ситуация неординарная»
Горячий тбилисский июнь в фотографиях и видео
В четверг, 20 июня, в столице Грузии Тбилиси произошло событие, имеющее признаки как несчастного случая, так и провокации. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов провел часть заседания Межпарламентской ассамблеи православия в кресле спикера грузинского парламента. В этом жесте проевропейская грузинская оппозиция увидела определенный символ и призвала своих сторонников к протесту. А вчера вечером история получила радикальное продолжение: президент РФ своим указом поручил обеспечить возвращение на родину россиян, находящихся на территории Грузии, и приостановил авиасообщение с этой страной с 8 июля (к этому моменту должно завершиться большинство туров в нее). Кроме того, появились сообщения о первой жертве беспорядков — мужчине, который скончался в больнице от полученных травм. О том, как прошел день протестов в Тбилиси, — в обзоре «Реального времени».
Картина протеста
Приезд православного коммуниста (!) Сергея Гаврилова на заседание Межпарламентской ассамблеи православия (объединяющей, к слову, парламенты 25 стран) в Тбилиси пикетировали еще за день до активной фазы протестов, 19 июня. Депутата в Грузии хорошо знают, благодаря его давнему участию в грузино-абхазском конфликте, и уже одно его пребывание в столице республики нервировало многих.
Тем удивительнее на этом фоне стало предложение Гаврилову занять место в центре президиума грузинского парламента — и принятие этого предложения. Впрочем, как видим, российский парламентарий, он же президент МАП, занял одно из двух центральных кресел президиума. Второе было отдано Андреасу Михайлидису, генеральному секретарю МАП:
Позже Гаврилов провел в Госдуме РФ брифинг, на котором сообщил, что занял кресло раздора «по предложению грузинской стороны и в соответствии с нашим (то есть МПА, — прим. ред.) регламентом»:
Возмутившись этим символическим проявлением «российской оккупации», грузинская оппозиция мобилизовала тысячи митингующих, которые пошли на штурм парламента и ворвались-таки в здание:
⚡️Оппозиция в Грузии вместе с митингующими приступила к штурму здания Парламента на фоне скандала с участием депутата Госдуры РФ— 10 апреля (@buch1004) 20 июня 2019 г.
via @navideovidno pic.twitter.com/ERTLCGusV6
Полиция ответила крайне жестко:
Разгоняя толпу, правоохранители применили резиновые пули, слезоточивый газ и водометы:
Стрельба резиновыми пулями и комментарий ситуации от продюсера, журналиста Егора Куроптева:
В результате пострадали 240 человек, из них 80 полицейских. По этой причине в Грузии прямо сейчас требуют отставки вице-премьера — министра МВД Георгия Гахария. А к зданию МВД приходят журналисты, выражающие протест против вот такого с ними обращения (см. фотоснимки в руках протестующих):
«Обычные жители Тбилиси это не приветствуют»
«Реальное время» связалось с казанцами, оказавшимися в эти дни в Тбилиси. Казанский предприниматель Нияз Гараев, находящийся в Грузии на отдыхе с семьей, рассказал, что не стал рисковать и уехал из города при появлении первых признаков беспорядков:
— Непосредственно штурм я не видел. Я буквально вчера днем (в четверг, — прим. ред.) сидел на лавке напротив здания парламента, и все было тихо и спокойно. Потом везде появились скорые, полиция. Я залез в интернет, прочитал о том, что происходит, и не стал испытывать судьбу — в час ночи мы с семьей сели в машину и уехали из Грузии. Могло начаться что угодно, а у нас машина с российскими номерами, со мной двое детей.
Часов в 11 мы еще находились в тех краях — недалеко от парламента — и в Тбилиси еще не было слышно криков, никто не ходил по улицам и не бил никому морды. Видимо, когда полиция применила резиновые пули и другие спецсредства, зазвучали сирены — и началось.
Я обратил внимание, что в тот момент, когда мы выезжали из города, многие ехали к месту, где разворачивались события. Нам навстречу двигался целый поток — люди направлялись на поддержку [протестов].
Другой очевидец событий, попросивший не называть его имени, подтвердил, что все движение происходит «около правительства», оставшуюся часть города оно не затрагивает:
— Мы спокойно гуляем по городу как пешком, так и на авто. Ездим по храмам, везде все спокойно. Сегодня даже крестили малыша. В целом нас это не коснулось. Обычные жители Тбилиси это не приветствуют, можно даже сказать, что им стыдно за то, что происходит. Есть, конечно, и те, кто русских не любит, но [они] этого не показывают. У нас один плюс: машина у друга с армянскими номерами. А вот у второго русские номера. Видели визит какой-то делегации, вроде бы из Пакистана. А так да, ситуация неординарная.
От «турпоток не уменьшится» до «вернуть всех назад»
Уличное противостояние очень скоро спровоцировало политический кризис. В отставку ушли спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе (это было одним из требований активистов) и депутат Закария Куцнашвили, принимавший активное участие в организации заседания МАП. А правящая партия «Грузинская мечта» обвинила в происходящем «гражданина другой страны» Михаила Саакашвили.
В соцсетях тем временем идут бои местного значения. Предположение о сокращении потока туристов-россиян в Грузию, как правило, опровергается.
В тбилисских пабликах в соцсетях россиян призывают не принимать подобное творчество масс на свой счет:
На следующий день, в пятницу вечером, перед зданием снова стала собираться толпа:
Оппозиция выдвинула требования отправить в отставку Георгия Гахария, освободить всех задержанных накануне граждан и начать переговоры с правительством для назначения досрочных парламентских выборов.
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Татарин