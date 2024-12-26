Хозяйку фермы «Мир» Собину отправили под домашний арест после гибели рабочих при пожаре

Адвокат Собиной сообщил, что семьям погибших рабочих начали выплачивать компенсации

Фото: Мария Зверева

Суд Набережных Челнов избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца хозяйке фермы «Мир» в Елабужском районе Елене Собиной, где в результате пожара погибли шесть рабочих. Следствие настаивало на заключении женщины под стражу, передает chelny-biz.ru.

Адвокат Собиной сообщил, что семьям погибших рабочих начали выплачивать компенсации.

По версии следствия, в 2023 году Собина арендовала у ООО «Мир» нежилое здание для проживания работников фермы, но не обеспечила соблюдение правил пожарной безопасности. В частности, на объекте отсутствовали системы пожарной сигнализации и оповещения, а также не было организовано круглосуточное дежурство персонала. В результате, в ночь на 24 декабря 2024 года в здании произошел пожар, при котором погибли шесть из 39 находившихся там человек.

Также задержан и предстанет перед судом генеральный директор ООО «Мир» Владимир Чайка.

Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения, связанные с нарушением правил пожарной безопасности, повлекшим гибель людей. Расследование продолжается.

Рената Валеева