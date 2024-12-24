В Испании спасены 14 моряков с затонувшего российского судна

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Посольство России в Мадриде подтвердило РИА «Новости», что 14 моряков с затонувшего российского грузового судна Ursa Major были спасены и доставлены в город Картахена, автономное сообщество Мурсия, Испания. Двое моряков числятся пропавшими без вести.

— По имеющейся на настоящий момент информации, минувшей ночью корабль затонул. 14 моряков спасены Береговой охраной Испании и доставлены в порт города Картахена. Двое пропали без вести, — сообщили в посольстве.

В российском дипломатическом представительстве отметили, что продолжают держать ситуацию под контролем и готовы оказать всяческое содействие членам экипажа в случае необходимости.

По данным издания, причиной крушения стал взрыв в машинном отделении. Инцидент произошел в понедельник в районе между испанским муниципалитетом Агилас и алжирским городом Оран.

Рената Валеева