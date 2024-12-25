«Азербайджанские авиалинии» приостановили рейсы в Грозный и Махачкалу

Фото: Динар Фатыхов

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования крушения самолета Embraer 190 в Актау, сообщает пресс-служба компании. Полеты по другим направлениям продолжаются в обычном режиме.

Инцидент произошел 25 декабря утром, когда самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился при заходе на посадку в Актау. Пилоты приняли решение приземлиться в этом городе из-за возникшей нештатной ситуации.

На борту находились 69 человек, включая пять членов экипажа, среди которых граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. Известно, что 32 человека выжили.

В связи с происшествием Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. На месте аварии начала работу правительственная комиссия под руководством вице-премьера Казахстана Каната Бозумбаева. Для оказания помощи пострадавшим россиянам в Актау вылетел специальный борт Ил-76 МЧС.

Глава Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines.



Анастасия Фартыгина