В Татарстане завершено расследование дела в отношении экс-директора казанского ипподрома

Фото: Мария Зверева

Бывший директор ООО «Племконзавод «Казанский» и ООО «Казанский ипподром» Марат Гильфанов и его заместитель предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, растрате, легализации денежных средств и других преступлениях. Завершено расследование уголовного дела в их отношении, сообщили в следственных органах.

По данным следствия, в период с 2018 по 2022 год обвиняемые, действуя совместно с предыдущим директором ипподрома, похитили более 24 миллионов рублей, выделенных из бюджета на приобретение племенных коней и проведение конно-спортивных мероприятий. В дальнейшем они незаконно перевели 19 миллионов рублей на подконтрольные счета под видом оплаты услуг и купли-продажи товаров.

Кроме того, в 2016 году директор «Племконзавода «Казанский» продал родственнику трактор «Беларус» за 52 тысячи рублей при его рыночной стоимости более 606 тысяч рублей. А в 2020 году, являясь директором учрежденной фирмы, он похитил 3,5 млн рублей, оформив фиктивный договор займа.

Обвиняемым инкриминируют преступления, предусмотренные статьями о растрате, мошенничестве, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.