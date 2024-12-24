«Паники никакой нет»: депутат Нилов предложил представить казанских силовиков к наградам

Фото: Динар Фатыхов

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, находясь в Казани, лично ознакомился с ходом ликвидации последствий недавней атаки беспилотников. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

— Находясь в Казани, своими глазами увидел, как устраняются последствия недавней атаки беспилотников. Поговорил с людьми. Что отметил — работы выстроены четко, паники никакой нет, — написал Нилов.

Особое внимание депутат уделил профессионализму сотрудников силовых ведомств. По его словам, казанцы активно обсуждают «хладнокровные действия сотрудников батальона по массовым мероприятиям городского УМВД», которые, используя табельное оружие, нейтрализовали третий беспилотник, летевший в здание ЖК непосредственно в момент работы пожарных.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Благодаря профессионализму полицейских, как единодушно подчеркивают горожане, удалось избежать возможных человеческих жертв, — отметил Нилов.

Также депутат рассказал о подвиге сотрудника МЧС, который, по словам местных жителей, во время налета закрыл собой от осколков младенца и его маму, тем самым спас им жизнь.

В связи с этими событиями Ярослав Нилов заявил, что направил обращения главам МВД России Владимиру Колокольцеву и МЧС России Александру Куренкову с предложением рассмотреть возможность представления отличившихся сотрудников полиции и МЧС к государственным наградам.

Рената Валеева