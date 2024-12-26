СК просит арестовать руководителей фирмы ООО «Мир», где погибло шесть человек

Фото: Мария Зверева

Следком по Татарстану обратился в суд с ходатайством об аресте дочери бывшего министра сельского хозяйства Удмуртии Елены Собиной и гендиректора ООО «Мир» Владимира Чайки. Об этом сообщила пресс-служба суда города Набережные Челны.

Об их задержании стало известно вчера.

По данным следствия, Собина, являющаяся главой фермерского хозяйства, и Чайка, как гендиректор ООО «Мир», подозреваются в нарушении требований пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Следствие установило, что в 2023 году глава КФХ арендовала у ООО «Мир» нежилое здание в поселке Малореченский Елабужского района для проживания работников фермы. При этом, по версии следствия, гендиректор ООО «Мир» не обеспечил его нормальную эксплуатацию, а глава КФХ не соблюдала правила пожарной безопасности. В частности, в здании отсутствовали системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, а также не было организовано круглосуточное дежурство персонала.

В результате пожара, произошедшего ночью 24 декабря 2024 года, погибли 6 рабочих из 39 находившихся в здании человек.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обоих фигурантов уголовного дела.