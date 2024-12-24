В Татарстане произошел пожар в животноводческом комплексе: 6 погибших и 1 пострадавший

Фото: Динар Фатыхов

Полицейские и пожарные продолжают расследование после трагического пожара в животноводческом комплексе в поселке Малореченском Елабужского района, который произошел глубокой ночью. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На момент возгорания в деревянном бараке находились 39 человек, большинство из которых были мигрантами. Тридцать три человека успели эвакуироваться самостоятельно, однако шесть человек погибли, их тела были обнаружены огнеборцами во время тушения пожара. Один человек получил травмы.

Причиной возгорания предварительно названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. На месте происшествия работали 14 специалистов и 4 единицы техники МЧС России, открытое горение на площадке 300 кв. м ликвидировали.

Руководство комплекса не присутствовало на месте во время съемки, однако в исполкоме района уточнили, что агрофирма производит 60% молока в районе и готова оказать помощь пострадавшим.

Следком республики возбудил уголовное дело по четырем статьям, включая халатность и причинение смерти по неосторожности. Глава республики Рустам Минниханов поручил проверить все помещения агрофирм, используемые для временного проживания рабочих, и оказать медицинскую помощь пострадавшим.



Анастасия Фартыгина