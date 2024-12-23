В Казани началось восстановление ЖК «Лазурные небеса» после атаки БПЛА

Фото: Мария Зверева

В результате атаки украинского беспилотника на ЖК «Лазурные небеса» в Советском районе Казани пострадали несколько верхних этажей, и огонь охватил десятки квартир. Как сообщила администрация района, в данный момент ведется разбор опасных конструкций, после чего к работе приступят промышленные альпинисты. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Жителям нижних этажей временно разрешили зайти в здание, чтобы забрать личные вещи, однако о возвращении домой говорить пока рано.



На выходных саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд, и начались восстановительные работы. Многие жители временно находятся у родственников, 42 человека размещены в гостиницах, где им обеспечено трехразовое горячее питание и психологическая поддержка. После устранения опасных конструкций планируется закрытие теплового контура здания и проведение комиссии по оценке ущерба.

— Кто бы и как бы ни старался что-то разрушить, столкнется с большими разрушениями у себя, — прокомментировал инцидент Владимир Путин.

На заседании городского оперативного штаба мэр Ильсур Метшин подчеркнул оперативные действия спецслужб и подчеркнул необходимость быстрого восстановления пострадавших объектов.



Анастасия Фартыгина