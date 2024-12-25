После пожара на агрокомплексе «Мир» задержаны владелица и гендиректор

Фото: Ирина Плотникова

Дочь бывшего министра сельского хозяйства Удмуртии Николая Собина — Елена Собина и генеральный директор ООО «Мир» Владимир Чайка задержаны после пожара, произошедшего на животноводческом комплексе под Елабугой. Об этом сообщает издание Chelny-biz.ru со ссылкой на собственные источники. В ближайшие дни задержанным будет избрана мера пресечения.

Пожар произошел накануне в деревянном бараке, где проживали 39 человек, в том числе граждане Узбекистана. 33 человека смогли самостоятельно выбраться на улицу, один из них получил травмы. При тушении пожара были обнаружены тела шестерых мужчин, один из которых являлся жителем Удмуртии.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая причинение смерти по неосторожности, халатность, организацию незаконной миграции и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Агрохолдинг ООО «Мир» работает в Татарстане с 2020 года. Единственным учредителем компании является Елена Собина. В хозяйстве несколько коровников, корпусов для телят, зерновые склады и другие хозяйственные постройки.

Рената Валеева