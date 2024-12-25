Силы ПВО сбили 59 украинских беспилотников над пятью регионами России

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Минобороны России сообщило об уничтожении 59 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за прошедшую ночь. Дроны были сбиты над территориями пяти регионов России и акваторией Азовского моря.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в заявлении ведомства.

По данным Минобороны, 26 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, 23 — над Воронежской, по три БПЛА — над Курской, Брянской и Тамбовской областями, и один беспилотник — над акваторией Азовского моря.



Напомним, делегация Казани направилась в Белгород для изучения практики организации гражданской обороны в условиях угрозы от беспилотников, сообщил накануне мэр Ильсур Метшин.