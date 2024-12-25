Силы ПВО сбили 59 украинских беспилотников над пятью регионами России
Минобороны России сообщило об уничтожении 59 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за прошедшую ночь. Дроны были сбиты над территориями пяти регионов России и акваторией Азовского моря.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в заявлении ведомства.
По данным Минобороны, 26 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, 23 — над Воронежской, по три БПЛА — над Курской, Брянской и Тамбовской областями, и один беспилотник — над акваторией Азовского моря.
Напомним, делегация Казани направилась в Белгород для изучения практики организации гражданской обороны в условиях угрозы от беспилотников, сообщил накануне мэр Ильсур Метшин.
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