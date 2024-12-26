ФСБ предотвратила серию терактов против руководителей Минобороны

По данным ФСБ, задержаны четверо граждан России

Фото: Максим Платонов

ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов, которые готовились украинскими спецслужбами против высокопоставленных военнослужащих Минобороны и членов их семей. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке этих покушений. В ходе обысков изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи.

Спецслужба установила, что в ноябре 2024 года в Москву прибыл завербованный украинскими спецслужбами гражданин России, постоянно проживавший на Украине с 2020 года. Он должен был совершить теракт, заложив взрывное устройство под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны. Подрыв планировался дистанционно с территории Украины. Координация осуществлялась через жену агента, проживающую на Украине.

Также задержан москвич, который по заданию украинских спецслужб проводил разведку по местам жительства и работы высокопоставленных военных. Он передавал фото— и видеоматериалы кураторам для подготовки терактов.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Кроме того, ФСБ сообщила о планировании теракта с использованием двух граждан России, которые должны были доставить замаскированное взрывное устройство военнослужащему. Координация осуществлялась гражданином Украины, проживающим в Польше.

ФСБ отметила, что доставка компонентов взрывных устройств из Украины осуществлялась в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях.

Следственной службой УФСБ России по Москве и Московской области возбуждены уголовные дела. Задержанным инкриминируется причастность к незаконному обороту взрывчатых веществ, приготовлению терактов и государственной измене. За эти преступления предусмотрено пожизненное лишение свободы.