ФСБ предотвратила серию терактов против руководителей Минобороны
По данным ФСБ, задержаны четверо граждан России
ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов, которые готовились украинскими спецслужбами против высокопоставленных военнослужащих Минобороны и членов их семей. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
По данным ФСБ, задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке этих покушений. В ходе обысков изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи.
Спецслужба установила, что в ноябре 2024 года в Москву прибыл завербованный украинскими спецслужбами гражданин России, постоянно проживавший на Украине с 2020 года. Он должен был совершить теракт, заложив взрывное устройство под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны. Подрыв планировался дистанционно с территории Украины. Координация осуществлялась через жену агента, проживающую на Украине.
Также задержан москвич, который по заданию украинских спецслужб проводил разведку по местам жительства и работы высокопоставленных военных. Он передавал фото— и видеоматериалы кураторам для подготовки терактов.
Кроме того, ФСБ сообщила о планировании теракта с использованием двух граждан России, которые должны были доставить замаскированное взрывное устройство военнослужащему. Координация осуществлялась гражданином Украины, проживающим в Польше.
ФСБ отметила, что доставка компонентов взрывных устройств из Украины осуществлялась в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях.
Следственной службой УФСБ России по Москве и Московской области возбуждены уголовные дела. Задержанным инкриминируется причастность к незаконному обороту взрывчатых веществ, приготовлению терактов и государственной измене. За эти преступления предусмотрено пожизненное лишение свободы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.