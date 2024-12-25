В России возбудили уголовные дела против иностранных журналистов за съемку в Судже

Фото: Ирина Плотникова

ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении двух иностранных журналистов — Симони Трайни и Стефани Баттистини — по факту незаконного пересечения российской границы, пишет РИА «Новости». Журналисты также осуществляли видеосъемку в городе Суджа Курской области.

— Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших Государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемку на территории н.п. Суджа Курской области, — говорится в сообщении ФСБ.

Кроме того, в ФСБ сообщили, что проводится правовая оценка материалов, свидетельствующих о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителя одного из подмосковных оборонно-промышленных предприятий, выпускающего продукцию для Минобороны.