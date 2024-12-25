В результате авиакатастрофы в Казахстане погибли 7 россиян и 9 спасены

Фото: Динар Фатыхов

В Казахстане произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 23 человека, среди которых семь россиян. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

На борту самолета находились 37 пассажиров из Азербайджана, из которых 23 погибли и 14 выжили. Также на борту были три гражданина Кыргызстана, все они остались живы.

Этим рейсом летели 16 россиян: семь погибли, девять выжили. Экипаж состоял из пяти членов, из которых двое погибли, а трое спасены. Министерство транспорта продолжает расследование причин трагедии и оказывает необходимую помощь пострадавшим и их семьям.



По словам вице-премьера Казахстана Каната Бозумбаева, при крушении самолета в казахстанском Актау погибли 38 человек.

Анастасия Фартыгина