В Татарстане задержаны организаторы многомиллионного мошенничества с криптовалютой

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Сотрудники МВД России совместно с представителями ФСБ пресекли деятельность организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD, подозреваемых в мошенничестве на сумму более $100 млн. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, компания была основана гражданами Украины и начала свою деятельность в России в 2020 году. Злоумышленники создали сеть представительств по всей стране, включая Татарстан, где их сотрудники проводили семинары и вебинары, убеждая клиентов в успешности инвестиций на рынке FOREX и использовании искусственного интеллекта в биржевой торговле. Инвесторам обещали доход от 3 до 30% в месяц, демонстрируя примеры успешных вложений.

Однако, по словам Волк, после внесения депозитов клиенты сталкивались с проблемами при попытке вывести свои средства. Аферисты использовали предлоги блокировки счетов и проведения аудита, в то время как полученные деньги направлялись на украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, связанную с финансированием вооруженных сил Украины.

В рамках операции были проведены более 30 обысков на территории Татарстана и других регионов, в ходе которых были изъяты компьютерная техника, средства связи и материалы с алгоритмами психологического воздействия на клиентов. Двоим предполагаемым организаторам схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а тридцать человек были доставлены для дачи показаний.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех участников преступной схемы. МВД призывает граждан быть бдительными и не доверять сомнительным инвестиционным предложениям.

Рената Валеева