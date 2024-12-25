Алиев прервал визит в Россию из-за крушения самолета в Казахстане, на нем было 16 россиян
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прерывает свой визит в Россию и возвращается в Баку в связи с крушением самолета азербайджанских авиалиний в Казахстане. Об этом сообщил РИА «Новости» азербайджанский источник.
Напомним, самолет AZAL направлялся в Грозный из Баку. На борту упавшего в Казахстане самолета находились 67 человек и пять членов экипажа. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц.
На борту упавшего в Актау самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три — Киргизии, сообщил минтранс Казахстана.
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