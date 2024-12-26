В Крыму собрали более 130 тонн загрязненного мазутом грунта

Фото: Динар Фатыхов

Более 130 тонн загрязненного мазутом песка и грунта собрано на территории Республики Крым после крушения танкеров в Черном море. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым-24».

По словам Аксенова, на побережье работают 16 групп по 30 человек, которые занимаются сбором и утилизацией загрязненного грунта. В общей сложности за прошедшие дни было собрано и утилизировано 130 тонн мазута.

Региональные власти ведут ежедневный мониторинг состояния пятна мазута со спутника и оперативно реагируют на изменения ситуации.

Также Сергей Аксенов отметил, что к правительству республики обратились предприниматели из Санкт-Петербурга, предложившие собственную технологию очистки. Власти Крыма готовы рассмотреть любые варианты, если они будут эффективными для борьбы с последствиями разлива мазута.

Напомним, ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе будет присвоен статус федеральной чрезвычайной ситуации.



Рената Валеева