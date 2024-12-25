Российское судно «Урса Майор» потерпело крушение из-за террористической атаки
Российское судно «Урса Майор» стало жертвой террористической атаки, в результате которой оно потерпело крушение в Средиземном море. Об этом сообщили в РИА «Новости».
На правом борту судна произошло три взрыва, которые и стали причиной его гибели. В настоящее время уточняются детали инцидента и предпринимаются меры по расследованию.
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