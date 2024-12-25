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Российское судно «Урса Майор» потерпело крушение из-за террористической атаки

17:28, 25.12.2024
Российское судно «Урса Майор» потерпело крушение из-за террористической атаки
Фото: скриншот из видео с сайта Первого канала

Российское судно «Урса Майор» стало жертвой террористической атаки, в результате которой оно потерпело крушение в Средиземном море. Об этом сообщили в РИА «Новости».

На правом борту судна произошло три взрыва, которые и стали причиной его гибели. В настоящее время уточняются детали инцидента и предпринимаются меры по расследованию.

Анастасия Фартыгина

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