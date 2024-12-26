Экс-глава Кировского и Московского районов Казани предстанет перед судом

Обвинение утвердил лично прокурор Татарстана Альберт Суяргулов

Фото: Ирина Плотникова

Бывший руководитель МКУ «Администрация Кировского и Московского районов» Сергей Миронов предстанет перед судом по обвинению в совершении должностных преступлений. Об этом сообщили в следственных органах.

При этом в финальном обвинении экс-главы двух районов осталось лишь четыре эпизода — злоупотребление полномочиями с согласованием задним числом перепланировки в помещениях своей матери, где открыли «Пятерочку», и три эпизода превышения полномочий с фиктивным трудоустройством в МУП «ДРЭУ» родни двух водителей служебной иномарки Миронова с целью оплаты их переработки. Ущерб по зарплатным эпизодам составляет 2,6 млн рублей. При этом обвинения в хищении этих средств мошенническим путем с бывшего чиновника сняли. Впрочем, вину ни по одному из эпизодов он так и не признал.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвинение утвердил лично прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

Напомним, четвертый апелляционный суд в столице ПФО также рассмотрит жалобы адвокатов по делу о «раскулачивании» на 308 млн рублей бывшего главы двух районов Казани Сергея Миронова и его родственников. Юристы оспаривают отказ Верховного суда Татарстана по ходатайствам о рассекречивании данного дела и его возврате на рассмотрение в Кировский суд Казани.

Оценку доводам защитников в части изменения подсудности теперь должна дать апелляционная инстанция. Для этого в Нижний Новгород отправили все материалы данного дела, а производство по нему в Верховном суде РТ приостановили, поясняют источники «Реального времени».

Рассмотрение иска прокуратуры РТ к Миронову и его родне стартовало в Кировском райсуде полтора года назад, но позже — по ходатайству представителя истца — было передано в вышестоящую инстанцию для рассмотрения в закрытом режиме ввиду предоставления доказательств из числа оперативных материалов ФСБ с грифом секретности.

Сам Миронов за это время успел лишиться должности по утрате доверия и оказаться в СИЗО. На прошлой неделе ему предъявили окончательное обвинение по трем эпизодам превышения полномочий и одному злоупотреблению. Источники «Реального времени» не исключают, что под Новый год уголовное дело поступит для утверждения обвинения в прокуратуру РТ.