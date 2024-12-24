Шесть человек погибли при пожаре в доме для рабочих в Татарстане

В результате пожара в доме для временного проживания рабочих на животноводческом комплексе в поселке Малореченский погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в момент возгорания в доме находились 39 человек. 33 работника самостоятельно эвакуировались, один из них пострадал. При тушении пожара спасатели обнаружили тела шести погибших мужчин.

Открытое горение на площади 300 квадратных метров было ликвидировано 14 специалистами и 4 единицами техники МЧС. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Глава Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев подтвердил информацию о пожаре, отметив, что двое рабочих пострадали, а судьба еще пяти пока неизвестна.

— Из 39 человек, 2 пострадали, судьба 5 сотрудников пока не известна. Причины возгорания выясняются. На месте работают службы оперативного реагирования, представители исполкома района. Приношу соболезнования семьям пострадавших и желаю скорейшего им выздоровления, — написал он в своем телеграм-канале.

Рената Валеева