При крушении самолета в Казахстане выжили двенадцать человек

По предварительным данным, при крушении пассажирского самолета в Казахстане выжили двенадцать человек. В городскую больницу отправили десять человек. Ранее глава Минздрава республики Акмарал Альназарова подтвердила СМИ, что выжило шесть человек.

Напомним, на борту упавшего в Казахстане самолета находились 67 человек и пять членов экипажа. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц.

