Делегация из Уфы приедет в Казань для изучения опыта по ликвидации последствий атак БПЛА

Фото: Дарья Пинегина

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил Управлению гражданской защиты (УГЗ) города обменяться опытом с коллегами из Казани по ликвидации последствий возможных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет «Башинформ».

— Мы должны думать о безопасности наших горожан. Созвонитесь с УГЗ Казани, запланируйте выезд, обменяйтесь опытом, — заявил Мавлиев. Он подчеркнул, что городские службы должны четко понимать зону своей ответственности и действовать профессионально и компетентно в подобных ситуациях.

Мэр также поручил изучить, какие сложности возникали у казанских коллег при ликвидации последствий атак БПЛА и как они организовывали свою работу.

— Прошу всегда думать на опережение, — отметил он, подчеркнув важность превентивных мер для обеспечения безопасности жителей Уфы.

Напомним, 21 декабря Казань была атакована беспилотниками. Повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Всего зафиксировано восемь прилетов, из них один — на промышленное предприятие, один — над рекой, шесть — на жилой массив. Сообщается, что погибших нет. Подробнее — в материале «Реального времени».