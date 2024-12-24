Новости происшествий

05:07 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Минниханов поручил проверить все помещения для рабочих на фермах Татарстана

09:21, 24.12.2024
Минниханов поручил проверить все помещения для рабочих на фермах Татарстана
Фото: взято из телеграм-канала главы Елабужского района РТ Рустема Нуриева

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести проверку всех помещений для временного проживания рабочих на агрофермах республики после пожара в поселке Малореченский, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщили в его пресс-службе.

— Сообщение о пожаре поступило в 2.54. Прибывшие на место службы установили, что горит помещение для временного размещения рабочих животноводческого комплекса, — сказано в сообщении.

В связи с трагедией Рустам Минниханов поручил соответствующим службам провести полную проверку всех аналогичных помещений на агрофермах по всему Татарстану. Кроме того, руководству Елабужского района поручено оказать помощь в размещении пострадавших и обеспечить их необходимой медицинской помощью.

По данным МЧС России, в момент возгорания в доме находились 39 человек. 33 работника самостоятельно эвакуировались, один из них пострадал. При тушении пожара спасатели обнаружили тела шести погибших мужчин.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также