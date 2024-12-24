Возбуждено уголовное дело по факту гибели шести рабочих на пожаре в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Следственные органы Следственного комитета России по Татарстану возбудили уголовное дело по факту гибели шести рабочих на пожаре в поселке Малореченском Елабужского района. Трагедия произошла ночью 24 декабря 2024 года на территории животноводческого комплекса ООО «Мир».

Уголовное дело возбуждено по статьям 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), 293 УК РФ (халатность), 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, пожар произошел в деревянном бараке, где в момент происшествия находились 39 граждан Республики Узбекистан. В результате пожара погибли шесть человек. Предварительной причиной возгорания названо нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

— В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, — сообщили в комитете.

Следствие проводит комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение виновных к ответственности.

Рената Валеева