В Казахстане упал самолет, летевший в Грозный из Баку

В Актау упал самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший в Грозный из Баку, сообщили в экстренных службах. На данный момент выясняется, сколько человек находилось на борту.

На место крушения прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана, сообщили в Tengrinews. По их информации — есть выжившие.

На борту упавшего в Казахстане самолета находились 67 человек и пять членов экипажа, пишет азербайджанское агентство АПА.

«Sputnik Азербайджан» со ссылкой на авиакомпанию сообщает, что причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц.

