Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море, двое пропали без вести

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Российское торговое судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром. Об этом сообщает испанское издание Español, пишет РИА «Новости».

По данным издания, причиной крушения стал взрыв в машинном отделении. Инцидент произошел в понедельник в районе между испанским муниципалитетом Агилас и алжирским городом Оран.

Из четырнадцати членов экипажа, находившихся на борту, 12 спасатели доставили в порт Картахены. Судьба двоих моряков пока неизвестна, они числятся пропавшими без вести.

Судно, шедшее под российским флагом, вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялось во Владивосток. Его прибытие в пункт назначения ожидалось 22 января.

В спасательной операции задействованы несколько судов, находившихся в районе происшествия. Позднее к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.

Грузовое судно Ursa Major было построено в 2009 году.

Напомним, 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива. В результате аварии один моряк погиб, остальные были эвакуированы. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута, что стало причиной разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря.

Рената Валеева