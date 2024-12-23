В Бавлах руководитель УК предстанет перед судом из-за травмы ребенка на детской площадке

Фото: Мария Зверева

В Бавлах руководитель ООО «УК г. Бавлы» предстанет перед судом по обвинению в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, в 2018 году на детской площадке по улице Сайдашева была установлена карусель. Директор управляющей компании, в чьи обязанности входил контроль за состоянием придомовой территории, не обеспечил должный осмотр и не выявил неисправность конструкции.

В результате 8 июня 2023 года 7-летняя девочка, катавшаяся на карусели, получила перелом ноги.

Рената Валеева