В Бавлах руководитель УК предстанет перед судом из-за травмы ребенка на детской площадке
В Бавлах руководитель ООО «УК г. Бавлы» предстанет перед судом по обвинению в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По версии следствия, в 2018 году на детской площадке по улице Сайдашева была установлена карусель. Директор управляющей компании, в чьи обязанности входил контроль за состоянием придомовой территории, не обеспечил должный осмотр и не выявил неисправность конструкции.
В результате 8 июня 2023 года 7-летняя девочка, катавшаяся на карусели, получила перелом ноги.
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