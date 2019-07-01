Кремль предупредил российских артистов о небезопасной ситуации в Грузии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские артисты должны понимать, что на данный момент в Грузии небезопасно.

«Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны, мы же не слышали ни слова осуждения этих действий», — цитирует слова представителя Кремля RT.

Ранее известная грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше никогда не будет выступать в России.