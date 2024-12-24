Спустя шесть лет СК возбудил новое дело о зарплате сына экс-главы суда Казани
Как стало известно «Реальному времени», прописку в новом уголовном деле о мошенничестве с зарплатой получил сын бывшего председателя Вахитовского суда Казани Эльмаз Мусин. В 2018 году такое же уголовное дело отменили как незаконное.
Фабула и предполагаемый ущерб за шесть лет не изменились. По версии СК, в 2011–2014 годах Мусин-младший лишь числился на должности замначальника юротдела АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт», обязанности не выполнял, но получал ежемесячно на карту порядка 70 тысяч рублей, а всего — 2 млн 629 тысяч.
В первый раз такое дело возбуждали в 1-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ, на сей раз соответствующее постановление подписал следователь 4-го отдела.
Эльмаз Мусин в суде оспаривает данный документ.
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