Спустя шесть лет СК возбудил новое дело о зарплате сына экс-главы суда Казани

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», прописку в новом уголовном деле о мошенничестве с зарплатой получил сын бывшего председателя Вахитовского суда Казани Эльмаз Мусин. В 2018 году такое же уголовное дело отменили как незаконное.

Фабула и предполагаемый ущерб за шесть лет не изменились. По версии СК, в 2011–2014 годах Мусин-младший лишь числился на должности замначальника юротдела АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт», обязанности не выполнял, но получал ежемесячно на карту порядка 70 тысяч рублей, а всего — 2 млн 629 тысяч.

В первый раз такое дело возбуждали в 1-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ, на сей раз соответствующее постановление подписал следователь 4-го отдела.

Эльмаз Мусин в суде оспаривает данный документ.