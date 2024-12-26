Разливу мазута в Керченском проливе присвоят статус федеральной ЧС

Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин

Фото: Максим Платонов

Ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе будет присвоен статус федеральной чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24». По его словам, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

— Данной ситуации по решению лидера будет присвоен статус федеральной ЧС, — заявил Аксенов. Он также отметил, что на решение проблемы будут выделены федеральные средства.

Напомним, что 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, и, по словам президента Владимира Путина, около 40% топлива вытекло в море. 27 моряков были эвакуированы, один из них погиб.

В настоящее время в Краснодарском крае введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Ведутся масштабные работы по очистке береговой линии, акватории и спасению пострадавших от мазута птиц.



Рената Валеева