Президент Республики Сербской Милорад Додик осудил атаку на Казань

Президент Республики Сербской Милорад Додик выразил осуждение атак, совершенных 21 декабря на Казань беспилотниками ВСУ. Об этом сообщается в официальном заявлении президента.



— Республика Сербская решительно осуждает ужасные атаки, совершенные в столице Татарстана 21 декабря, что несомненно было направлено против мирного населения республики. От имени Республики Сербской и ее народа выражаю народу Татарстана нашу полную солидарность в этих трудных обстоятельствах. Сегодня всем нам важно быть более бдительными и неравнодушными, — отметил он в своем обращении к раису Татарстана.

Додик также выразил уверенность, что совместными усилиями они смогут обеспечить мирное настоящее и будущее для всех детей, и пожелал народу Татарстана мира и добра.

Напомним, 21 декабря Казань была атакована беспилотниками. Повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Всего зафиксировано восемь прилетов, из них один — на промышленное предприятие, один — над рекой, шесть — на жилой массив. Сообщается, что погибших нет. Подробнее — в материале «Реального времени».