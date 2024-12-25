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Глава Северной Осетии Меняйло исключил взрыв газа в «Алания Молл»

10:21, 25.12.2024
Глава Северной Осетии Меняйло исключил взрыв газа в «Алания Молл»
Фото: Динар Фатыхов

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что взрыв газа не является причиной происшествия в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

— Газ не рассматривается (в качестве причины ЧП — ИФ). Здание «Алания Молл» не газифицировано, — отметил Меняйло. Он также добавил, что все возможные версии произошедшего рассматриваются, в настоящее время на месте работают взрывотехники.

Ранее Следственный комитет сообщал о предварительной версии, согласно которой в здании произошел взрыв газа, за которым последовал пожар.

В результате инцидента погибла женщина, еще два человека получили ранения. На месте происшествия работает оперативный штаб.

Меняйло подтвердил, что пожар в ТЦ ликвидирован.

Рената Валеева

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Происшествия

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