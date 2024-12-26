В Азербайджане наступил день траура в связи с крушением самолета в Казахстане

Фото: предоставлено пресс-службой Молодой Гвардии

В Азербайджане объявлен день траура в связи с крушением пассажирского самолета близ города Актау в Казахстане. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

— В связи с крушением 25 декабря пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку — Грозный, 26 декабря в Азербайджане объявлен траур, — говорится в официальном распоряжении президента.

Напомним, что самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По предварительным данным Росавиации, причиной столкновения стали птицы, из-за чего командир принял решение следовать на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

По информации Минздрава Казахстана, в результате крушения выжили 28 человек. В посольстве России сообщили, что среди выживших девять россиян находятся в больницах Актау. Всего, согласно спискам, на борту находилось 16 граждан Российской Федерации.

Рената Валеева