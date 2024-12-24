В Краснодарском крае оштрафовали подростка, напавшего в школе с ножом, позже его выдворят из страны

Фото: Максим Платонов

Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей подростка, напавшего на сверстников с ножом в школе Краснодара в начале декабря. После уплаты штрафа он будет выслан из России вместе со своими родителями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Вечером 6 декабря в филиале школы №94 произошел конфликт, в результате которого двое подростков получили ножевые ранения. По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, госпитализированы были четверо детей. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по фактам халатности и хулиганства. Все пострадавшие дети уже выписаны из больницы и проходят амбулаторное лечение.

«Рассмотрено уголовное дело в отношении молодого человека 2010 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, — прим. ред.). Суд признал молодого человека виновным. С учетом возраста подсудимого, а также ряда других обстоятельств судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. После уплаты штрафа он вместе с родителями будет выдворен за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным следствия, 14-летний подросток спровоцировал конфликт в школе, который перерос в драку. Когда он встретил сопротивление, он нанес своему сверстнику несколько ножевых ранений в грудь, живот и бедра, которые были квалифицированы как «легкий вред здоровью».

Ранее также сообщалось, что родители подростка — граждане Армении — будут выдворены из страны за нарушение миграционного законодательства.

Рената Валеева