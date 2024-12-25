Меняйло: пожар в ТЦ Владикавказа вызван падением обломков сбитого беспилотника
Утренний пожар в одном из торговых центров Владикавказа произошел в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло в своем официальном телеграм-канале.
— Версию подтверждают и предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошел извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата, — написал он.
Ранее Меняйло опроверг идею о взрыве бытового газа, так как здание не было газифицировано.
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